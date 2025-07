Cada vez mais pré-candidato, Sarto é o convidado desta semana do Café da Oposição

Foto: Fabio Lima/O POVO Ex-prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT)

O ex-prefeito José Sarto (PDT) irá participar nesta quarta-feira, 9, da edição desta semana do Café da Oposição, evento de discussão política realizado semanalmente por opositores do governo Elmano de Freitas (PT) na Assembleia Legislativa.

O convite ocorre em meio a crescentes especulações em torno de uma pré-candidatura do ex-prefeito para a eleição de 2026 no Ceará. Em entrevista recente, Sarto chegou a dizer que está “preparado para jogar em qualquer posição no time que vai salvar o Ceará”.