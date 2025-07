Camilo e Elmano mais fortes no PT-CE

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo JOSÉ Guimaraes lê planilhas de acompanhamento de apuração para militantes e apoiadores

A pós meses de articulações de bastidores, o PT realizou ontem mais uma eleição para a definição de dirigentes do partido. Com apuração em andamento, a expectativa é que sejam confirmados no comando da sigla Antônio Carlos (Fortaleza), Conin Filho (Ceará) e Edinho Silva (PT Nacional), em articulação que aproximou grupos do deputado José Guimarães (PT) e do ministro Camilo Santana (PT) no partido. Apesar dos acordos, no entanto, outro dado apontado por petistas é que a eleição deve diminuir hegemonia de Guimarães em diretórios da sigla. Antes com cerca de 75% dos delegados nessas instâncias, o deputado pode ter essa participação reduzida para pouco mais de 50%, refletindo crescimento de Camilo e Elmano de Freitas na legenda.

Parcerias

O governador Elmano de Freitas (PT) confirmou na última semana diversos repasses, totalizando R$ 3,5 milhões, para apoio de diversos eventos. Entre eles, está R$ 1,75 milhão para a CDL Fortaleza para o Natal de Luz 2025.

Eventos

Outros eventos apoiados incluem a Expocrato 2025 (R$ 300 mil), o Halleluya 2025 (R$ 400 mil) e a CasaCor 2025 (R$ 550 mil), além de parceria em R$ 500 mil com o Movimento de Saúde Mental para combate à dependência química.

Onélia no TCE

A Justiça do Ceará arquivou no último mês ação popular do advogado Antônio Carlos Fernandes que tentava barrar indicação de Onélia Santana como conselheira efetiva do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE).

E o TCM?

Na ação, Fernandes questionava indicação feita pela Assembleia Legislativa no caso, destacando que a escolha deveria ser feita entre conselheiros em disponibilidade do antigo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM).

Arquivado

O juiz do caso, no entanto, questionou a ausência da indicação clara de autoridades que deveriam ser citadas no polo passivo do processo. Como a irregularidade não foi sanada pelo autor, a ação foi arquivada.

Cara a cara

Ocorre nesta quarta-feira, 9, audiência de instrução e julgamento de processo movido pelo ministro Camilo Santana (PT) contra o deputado André Fernandes (PL) por ataques realizados ainda em 2023 nas redes sociais.

Duelo entre Ciro e Eunício

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e o deputado Eunício Oliveira (MDB) tiveram novo "round" de decisões entre os diversos processos que movem um contra o outro na Justiça do Ceará. Nas últimas semanas, cada um recebeu pelo menos uma absolvição.

Absolvido

Em um dos casos, Eunício processava Ciro em R$ 20 mil após ser chamado de "quadrilheiro" e "picareta" em uma publicação do pedetista nas redes. O juiz responsável pelo caso, no entanto, rejeitou o pedido.

Recurso

Em outra ação, Eunício conseguiu reverter uma decisão da 1ª instância que o condenou a pagar R$ 20 mil de indenização a Ciro por áudio divulgado no WhatsApp onde chamava o ex-ministro de "batedor de carteira" e "mala".

Horizontais_

O plenário da Assembleia Legislativa do Ceará recebe nesta terça-feira, 8, às 17h, sessão solene para celebrar os 50 anos do Ilè Ibá Asè Kpósú Aziri, terreiro de candomblé mais antigo em atividade no Ceará. /// O evento é iniciativa dos deputados estaduais Renato Roseno (PSOL) e Larissa Gaspar (PT).