Cid mantém silêncio sobre Júnior Mano

Foto: Reprodução/Instagram - Fernanda Barros/O POVO JÚNIOR Mano e Cid Gomes

.

O senador Cid Gomes (PSB) tem feito saber que não deve se manifestar novamente sobre eventual candidatura do deputado federal Júnior Mano (PSB) a uma vaga na Câmara Alta ano que vem. Aliado do ex-governador, Mano foi alvo de mandados de busca e apreensão como parte de uma investigação da PF que apura desvio de recursos de emendas, compra de votos e outros ilícitos nas eleições de 2024 em ao menos cinco municípios cearenses.

Cotado ao Senado, o parlamentar seria o pivô de uma organização, conforme o STF, cujo objetivo era interferir nos pleitos, assegurando vitória de suas chapas para as prefeituras - Mano nega as suspeitas. Ex-PL, ele se filiou ao PSB sob as bênçãos de Cid, que mobilizou a executiva nacional para garantir o ingresso do deputado.

Matemática

No entorno de Mano, cuja candidatura ao Senado era dada como certa até semana passada, seu capital de votos já vinha sendo dividido com potenciais concorrentes a mandato na Câmara, entre os quais Acilon Gonçalves.

Apreensão

Embora evitem tocar no assunto publicamente, membros da bancada calculam que a extensão do esquema é mais ampla do que o revelado até aqui. À coluna, deputado disse que a PF "puxou a pena, mas veio a galinha".

Tarifaço I

A aprovação de um "manifesto em defesa do Brasil" na Assembleia colocou em rota de colisão a base do governador Elmano (PT) e deputados alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e ao ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT).

Tarifaço II

O documento, de iniciativa do presidente Romeu Aldigueri (PSB), seria uma resposta dos parlamentares em defesa da soberania nacional na esteira da sobretaxação em 50% anunciada por Donald Trump, presidente dos EUA.

Supra o quê?

Apresentando-se como suprapartidário, o manifesto recebeu 32 assinaturas de endosso; 18 dos presentes à sessão, contudo, não chancelaram o texto. Desse total, parte compõe o grupo de oposição à gestão estadual petista.

Quem é quem

Entre os deputados estaduais que se recusaram a apoiar o manifesto contra a taxação, estão Pedro Matos (Avante), Alcides Fernandes (PL), Antônio Henrique (PDT), Queiroz Filho (PDT), Cláudio Pinho (PDT) e Carmelo Neto (PL).

Foto: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM Inspetor Alberto

Inspetor Alberto condenado

A Justiça condenou o vereador Inspetor Alberto (PL) à pena de um ano e seis meses de prisão pelo crime de calúnia contra Camilo Santana. A defesa do parlamentar recorreu da decisão, proferida pela 13ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza.

Crime...

A juíza Sandra Helena Fortaleza de Lima, que assina a sentença, julgou "parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na queixa-crime para condenar o querelado José Alberto Bastos Vieira Júnior (artigo 138 do CP)".

... e castigo

Ainda em 2024, Inspetor Alberto teria acusado Camilo de praticar atos de corrupção e de ter relação com esquema criminoso para financiamento de campanha eleitoral. As declarações foram divulgadas em vídeo no Facebook.

Visão 50



Empreendedorismo sênior: o Sebrae Ceará promove no próximo dia 31 deste mês, na Fábrica de Negócios, mais uma edição do "Visão 50: empreendedorismo com maturidade", evento que reúne expositores com mais de 50 anos, apresentando trajetórias e um leque de oportunidades para um público em expansão no Brasil.