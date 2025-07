Caso Júnior Mano zera disputa pelo Senado

Foto: Divulgação/Câmara Deputado federal Junior Mano (PSB-CE)

Deflagrada dias atrás, a operação da PF contra o deputado federal Júnior Mano (PSB) deve "zerar o jogo" para o Senado em 2026. Não é uma avaliação que faço, mas que ouvi de mais de um interlocutor do governador Elmano de Freitas (PT) na última semana. Para esse grupo, o episódio alterou drasticamente o cenário de escolha dos nomes para compor a chapa majoritária, sobretudo daqueles que concorrerão às duas vagas de senador. A preço de hoje, me disse um desses aliados, os mais cotados de antes podem se dirigir para o final da fila, inclusive Mano, alvo principal do cumprimento dos mandados de busca e apreensão por suspeita de desvio de recursos de emenda e de compra de votos nas eleições de 2024 - o parlamentar nega as suspeitas.

Novos nomes?

Nessa reviravolta forçada por circunstâncias externas, quem era dado apenas como cotado ao Senado, sem tantas chances assim de figurar como candidato, passou a reunir condições de fato de postular cadeira na Câmara Alta.

Largada

Outra fonte, esta das fileiras do PT, avaliou que aqueles que queimaram a largada na briga podem sair chamuscados desse cenário negativo. Citou expressamente Mano, mas estendeu a crítica a outros aliados, dentro e fora do petismo.

Sem Mano?

O quadro sem Júnior Mano, aliás, já começou a se esboçar, principalmente porque uma possível ausência do deputado como nome para o Senado obrigaria seu entorno a recalcular a distribuição de votos e a viabilidade de candidaturas.

Xadrez

Há quem considere, porém, que é ainda muito cedo para fazer qualquer prognóstico, até mesmo o de naufrágio das pré-candidaturas já postas para o Senado. A operação da PF está apenas no início, podendo se agravar ou refluir.

Lula I

O presidente Lula (PT) tem visita prevista para o Ceará na próxima sexta-feira, dia 18. O petista deve cumprir agenda em Fortaleza e em municípios do Interior. A programação oficial da passagem do mandatário será definida hoje.

Lula II

Lula chega ao território cearense num momento de guerra com o bolsonarismo, na esteira das medidas anunciadas por Donald Trump. O Ceará é um dos estados mais afetados pela sobretaxação de 50% sobre exportações.

Foto: AURÉLIO ALVES Custódio Almeida, reitor da UFC

Custódio comemora decisão

Reitor da UFC, Custódio Almeida festejou decisão da 6ª Vara Federal que manteve imagem exposta no Espaço Cultural Bergson Gurjão. Movida pelo ex-reitor Cândido Albuquerque, a ação que propunha a retirada da fotografia foi considerada improcedente.

Protesto

No processo, Cândido questionava a presença de foto de uma manifestação do movimento estudantil pedindo sua saída da administração da universidade. O registro do "Fora Cândido" integrava o acervo da exposição.

História

Para Custódio, "a decisão judicial que reconhece a legitimidade do painel que compunha a exposição (...) representa vitória da democracia e valida a autonomia dos estudantes em estabelecer suas pautas e manifestar demandas".

Sem lei



Sem leis de trânsito: nos fins de semana, o entorno de templos religiosos vizinhos ao Parque Adahil Barreto, em Fortaleza, parece ter regras próprias de estacionamento, com veículos parados em fila dupla ou sobre calçadas e canteiros, bloqueando a passagem. O que não se vê por lá são as viaturas da AMC.