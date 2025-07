A "chapa dos sonhos" dos aliados de Elmano

Foto: FERNANDA BARROS Governador Elmano de Freitas e ministro Camilo Santana

Um grupo mais próximo do governador Elmano de Freitas (PT) e do ministro Camilo Santana projeta a "chapa dos sonhos" para 2026. Nela, o chefe do Abolição encabeça a composição tendo como vice nome de PSB, MDB ou de outra legenda com baixa cotação, à exceção do PSD, já contemplado com secretaria estadual (Domingos Filho) e a vice de Evandro Leitão (PT) na Prefeitura de Fortaleza (Gabriela Aguiar) – no caso do PSB nesse posto ao lado de Elmano, o cálculo envolveria ainda a presidência da Alece, mas sobre isso falo depois. Para as duas vagas no Senado, as apostas seriam União Brasil, na hipótese de a articulação de Camilo vingar, e um perfil que represente novidade. O quadro citado foi Chagas Vieira, titular da Casa Civil, ainda sem filiação.

Cenário I

Se for de fato instado a concorrer, para onde iria Chagas? O domicílio partidário em vista seria o PSB, aonde também se dirigiu Élcio Batista, à época na Casa Civil, quando Camilo precisou deixar uma carta na mesa como alternativa.

Cenário II

O nó vem sendo o senador Cid Gomes (PSB), que tende a mudar de planos com o avanço da operação da PF sobre o deputado federal Júnior Mano (PSB). Se o Ferreira Gomes for candidato, o desenho da chapa é um. Se não for, é outro.

Semeando

Por falar em Cid, o senador tem se movimentado a fim de montar sua "turma boa" de parlamentares pelo PSB, seja Mano postulante ao Senado ou não. Um dos cotados é o empresário Roger Aguiar, com base em Itapipoca.

Confiança

Aguiar, de tradicional família política, é próximo de Cid. Opera no ramo da movelaria, mas tem expandido os negócios. Na nominata de deputados, entraria com chances concretas de se viabilizar para mandato na Câmara.

Conciliação

Rodada de conversa em Brasília tenta hoje acerto entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em torno do aumento do IOF, cuja majoração foi judicializada na esteira da derrubada do decreto de Lula pelo Congresso Nacional.

Acordão?

O objetivo da articulação do governo é aproveitar a maré positiva na qual o presidente surfa depois do tarifaço de Trump e selar um pacto de não-agressão com legendas do centrão, ressabiadas com os efeitos da sobretaxação.

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil CANDIDATO ao Senado Eunício Oliveira

Sem culpa no cartório

Aliados de Eunício Oliveira (MDB) têm feito circular certidão de antecedentes criminais do deputado. Datado de 11/7 deste ano, ou seja, já depois da ação da PF que mirou esquema de emendas, o documento atesta que inexiste inquérito aberto contra ele.

Dou fé

"Esta secretaria verificou não constar registro de processo de natureza criminal de competência originária do Supremo Tribunal Federal em nome de Eunício Lopes de Oliveira", certifica o atestado emitido pela corte.

Compartilha?

A mensagem vem sendo enviada sem nada que a explique, exceto o contexto no qual o nome do deputado teria sido citado entre possíveis alvos de investigação no STF – Eunício nega essa possibilidade, e a certidão desmontaria a tese.

Facções e política



A propósito: a plataforma de streaming O POVO+, do Grupo de Comunicação O POVO, lança filme sobre a relação entre crime organizado e política no Ceará a partir de episódios recentes. Com direção e roteiro de Demitri Túlio, o documentário "Guerra sem fim: facção e política" chega ao catálogo no dia 28 deste mês.