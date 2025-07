Cid rompe silêncio sobre Júnior Mano

Foto: FERNANDA BARROS Senador Cid Gomes defendeu o deputado Júnior Mano, em coletiva de imprensa na Assembleia Legislativa

O senador Cid Gomes (PSB) rompeu o silêncio sobre o deputado federal Júnior Mano (PSB), alvo de investigação da Polícia Federal por suspeita de desvio de emendas e compra de votos em municípios do interior do Estado. Em coletiva na Assembleia Legislativa nessa quarta, 16, o ex-governador fez defesa enfática do aliado, a quem chamou de "pessoa do bem".

Segundo Cid, "Júnior Mano, a meu juízo, tem futuro na vida pública, tem qualidades", e, "até que se prove o contrário, é uma pessoa do bem, que vem trabalhando com honestidade e prestando relevantes serviços, que o digam dezenas de prefeitos". Em seguida, afirmou que "isso não acontece por acaso" e que "não existe um indiciamento do deputado" – a PF ainda está em diligências como parte do inquérito.

PowerPoint

Cid chegou à Alece depois das 17h. Estava acompanhado dos deputados Guilherme Bismarck, Salmito Filho e Romeu Aldigueri. O senador abriu a coletiva com slides em cuja capa se lia: "STF x JM". E, logo abaixo: "Por Cid Gomes".

Intuição

Na apresentação, o pessebista admitiu que aprendeu, ao longo de 40 anos de "experiência", a ter uma "intuição de identificar quem é do bem e quem joga no outro time". Para ele, o deputado Júnior Mano é do time dos bons.

Defesa

Ainda a favor do correligionário, completou: "Eu errei muito pouco, errei cinco vezes". Mano não seria um desses erros. Cid apelou então para que acreditassem no seu "feeling", sugerindo interesses no processo do STF.

Supremo

O senador avaliou que o ministro Gilmar Mendes deveria acusar suspeição e se afastar da investigação por causa dos elos que mantém com a política cearense – é casado com familiar de Chiquinho Feitosa, desafeto de Mano.

Resumo I

Cid atribuiu a ação contra o deputado do PSB a arengas da campanha eleitoral em Canindé em 2024, à inveja de outros potenciais nomes ao Senado e aos interesses dissimulados do magistrado no STF em conluio com Chiquinho.

Resumo II

De passagem, reiterou apoio a Mano como concorrente a uma cadeira de senador e descartou postular a reeleição, mas negou que esteja morto na política: "Muita gente quer me ver morto. E eu não vou morrer fácil, não".

Foto: FERNANDA BARROS Romeu Aldigueri (à direita) ao lado de Guilherme Bismarck e Sérgio Aguiar

Aldigueri na parada

Presidente da Alece, Romeu Aldigueri (e) foi um dos que secundaram Cid em coletiva de imprensa na qual o senador levantou suspeitas sobre o trabalho da PF e do STF e assegurou que sua "intuição" não costuma falhar quanto à conduta de aliados.

Talentos

Corre que dá tempo: as inscrições para o curso Novos Talentos, iniciativa da Fundação Demócrito Rocha (FDR) em parceria com o Grupo de Comunicação O POVO voltada para estudantes de Jornalismo, estão abertas até 19/7.

Formação

Ao longo de três meses, os alunos (a partir do 3º semestre) têm aulas teóricas e treinamento nas redações do O POVO e da rádio O POVO CBN. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site fdr.org.br/novostalentos.

Alfabetização



Marque na agenda: Fortaleza sedia, nos dias 6 e 7/8, o Seminário Nacional pela Alfabetização. De acordo com a assessoria do evento, ele reúne "lideranças políticas, gestores públicos, pesquisadores e especialistas de todo o país para debater os avanços, desafios e estratégias para a alfabetização no Brasil". Local: Gran Mareiro.