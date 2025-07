Governistas festejam racha na oposição

Foto: FÁBIO LIMA Governador Elmano de Freitas

O entorno do governador Elmano de Freitas (PT) não fez questão de esconder o entusiasmo diante do que considerou como sintoma de uma crise da oposição, com potencial para levar ao racha. À coluna, aliados do petista sustentaram que a candidatura própria do PL em 2026, anunciada pelo deputado federal André Fernandes, seria indicativo da dificuldade de composição entre a ala bolsonarista e uma outra, que orbita Roberto Cláudio, em vias de se filiar ao União Brasil, além de Tasso Jereissati (PSDB) e Ciro Gomes (PDT) – este cotado para representar o bloco na corrida pelo Executivo. Nesse cenário, com duas campanhas disputando voto na mesma raia ideológica, o caminho para a reeleição de Elmano estaria facilitado, com chances de vitória no 1º turno.

Prudência

Os mais cautelosos, porém, lembram que há boa distância até a eleição, restando tempo suficiente para que lideranças desse campo atenuem as arestas e costurem um palanque único formado pelos partidos fora do arco.

Nacional

Para outros, tudo dependeria do cenário nacional. Segundo esses interlocutores, o quadro local está condicionado ao desenho das forças anti-Lula, que hoje tendem a se aglutinar em torno do governador Tarcísio de Freitas.

Ciro...

E se o clã Bolsonaro resolver bancar um nome da família, seja o de Michelle ou de Flávio? Então o palanque estadual do PL espelharia o nacional, ou seja, a sigla escalaria um concorrente para representar o bolsonarismo nesse âmbito.

... ou não

Mas, se houver entendimento de que Tarcísio é candidato com apoio expresso de Bolsonaro, o desenho da chapa oposicionista refletiria essa convergência partidária, com Republicanos, União, PL, Novo e eventualmente o PSDB.

Medo?

Entre aliados de André Fernandes, chamou a atenção a afoiteza do governo petista em comemorar possível desentendimento do PL com outras legendas amigas. "Não é coisa de quem está seguro", ouvi de mais de uma fonte.

Força

O sinal dado, calculam, foi de que a gestão estadual acabou admitindo que as articulações recentes da oposição estão incomodando e a aliança entre membros desse bloco significaria um risco para o sucesso de Elmano nas urnas.

Foto: Samuel Setubal Senador Eduardo Girão

Girão candidato?

À repórter do O POVO Camila Maia, Eduardo Girão (Novo) classificou a decisão do PL em lançar nomes próprios como "avanço positivo e coerente". O parlamentar informou que tem "conversado" com Fernandes, não descartando postular o Governo.

Sem chance

Deputada estadual, Silvana Oliveira (PL) afastou qualquer chance de Girão concorrer ao Abolição pelo PL. Para ela, o senador, que teria rejeitado convites para ingressar, não é um dos nomes citados para encabeçar a ala bolsonarista.

Poeira

Silvana avaliou ainda que as falas de Ciro Gomes no vídeo "tiveram a resposta que o momento pediu" por parte do líder estadual André Fernandes: "O Ciro deu declarações consideradas ofensivas ao nosso presidente Bolsonaro".

Vacinação



Vacinação: no próximo dia 26/7, o Terrazo Shopping realiza ação gratuita de vacinação em parceria com a Prefeitura do Eusébio, das 10h às 15h, com doses para hepatite A e B, DTP, febre amarela, influenza, ACWY, penta, meningocócica, rotavírus, Covid-19, HPV e dTpa. A campanha é aberta ao público de todas as idades.