O nome do PL para o Governo do Estado

Foto: Samuel Setubal Deputado André Fernandes

D entro do PL no Ceará, há quem considere que o deputado federal André Fernandes não blefava quando declarou que o partido deve apresentar nome próprio para o Governo do Estado em 2026. Prestes a assumir a direção da legenda no âmbito estadual, Fernandes opera em dois cenários. No primeiro, o senador Eduardo Girão (Novo) se filiaria à agremiação de Jair Bolsonaro para concorrer ao Abolição. No segundo, caso essa via não se efetive, a sigla escalaria um quadro nativo, ou seja, já integrante da força política, cuja missão seria assegurar um palanque para o postulante ao Planalto apoiado pelo ex-presidente. Uma terceira possibilidade, de composição com o Novo tendo Girão na "cabeça", mas sem estar no PL, é vista como remota.

Quem será?

Mas, fora Girão, que já não seria tão competitivo, que "quadro nativo" o PL apresentaria para enfrentar Elmano de Freitas (PT) ano que vem? Carmelo Neto não tem idade, tampouco Fernandes. Priscila Costa sairá para federal.

Aposta

Bella Carmelo é vereadora de primeiro mandato. Alcides Fernandes está cotado para o Senado. Silvana Oliveira deve tentar recondução na Alece e Jaziel Pereira, na Câmara. Em resumo: o PL não tem, a preço de hoje, candidato à altura.

Ação...

Daí que lideranças próximas ouvidas pela coluna não tenham levado a sério as falas de Fernandes. Para o grupo, o deputado foi reativo num dia em que Bolsonaro se tornou alvo de medida cautelar, mas o pragmatismo deve se impor.

... e reação

Segundo essa tese, a proximidade do desfecho do julgamento no STF, possivelmente com condenação do ex-mandatário, pode atrapalhar inicialmente as costuras locais. A aliança, porém, segue como melhor trunfo da oposição.

União sem PL

Se não houver entendimento com o PL, calculam interlocutores, nada impediria que União Brasil e PSDB lançassem chapa para o Executivo estadual, seja com Roberto Cláudio ou com Ciro Gomes à frente do bloco.

Alternativa

A opção não seria a ideal, conforme aliados, sobretudo porque facilitaria o caminho para reeleição de Elmano. A depender do desenho da chapa, no entanto, entraria forte na corrida eleitoral, com potencial para forçar um 2º turno.

Quadrilhódromo?

Helena Barbosa é secretária da Cultura Crédito: FERNANDA BARROS

A Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor), a cargo de Helena Barbosa, estuda a viabilidade de um "quadrilhódromo" na Capital, de olho na força econômica e simbólica dos festejos juninos. A dúvida recai sobre o bairro onde ficaria o equipamento.

Às cegas

A sinalização horizontal na avenida João Pessoa está quase toda apagada, causando risco de acidentes graves, especialmente no trecho do entorno do Imparh. Faixas de pedestres e de motos, por exemplo, desapareceram.

Abandono

Por falar no Imparh, é triste a situação atual: sem manutenção, lixo acumulado na calçada, falta de capinação e uma parada de ônibus tomada por detritos. Vale uma visita das equipes de limpeza da Prefeitura de Fortaleza.

Horizontais_

Cultura: o artista Antônio Nóbrega é uma das atrações da 6ª edição da Feira do Cordel Brasileiro, prevista para os dias 26, 27 e 31 de julho e entre 1º e 3 de agosto, na Caixa Cultural, em Fortaleza. O artista se apresenta em 2/8, às 20h30. O evento celebra a literatura de cordel e suas muitas dimensões.