Quem quer a "morte política" de Cid Gomes?

Foto: FERNANDA BARROS Senador Cid Gomes

.

De tudo que disse o senador Cid Gomes (PSB) uma semana atrás, na coletiva de imprensa convocada para a Assembleia em que fez defesa entusiasmada do deputado Júnior Mano (PSB), algo não recebeu a devida atenção. Entre frases de efeito e gestos de aporrinhação, o ex-governador declarou: "Muita gente quer me ver morto".

Não é coisa que se diga ao acaso, mesmo metaforicamente. Cid acrescentou: "E eu não vou morrer fácil, não. Quem me quiser ver morto na política vai ter que suar muito". Ora, quem desejaria vê-lo "morto", para além de opositores empedernidos? Cid não nomeou, mas seguiu: "Porque não morro fácil, não. Vou lutar até o último dia da minha vida". Lendo-se agora, as declarações ganham ainda mais ênfase. A quem o senador se referia?

Cenário I

Pelo que se conhece de Cid, nada foi casual. Se ele se sente de fato espreitado por quem lhe deseja o sumiço, é porque sua condição hoje é essa. Ou seja, personagem sem o capital de antes ou apetite para mandatos, mas no jogo.

Cenário II

Entre interlocutores e gente próxima, há uma tese em voga: a de que as falas de Cid naquele dia tinham destinatário doméstico, isto é, não eram endereçadas a gente de fora, mas de dentro do arco de aliados do Governo.

Contexto I

Importante notar o contexto no qual Cid disse o que disse: numa coletiva em que visivelmente se manteve na defensiva, como se atacado por quem tentava embaraçar os movimentos que tem feito de olho nas eleições de 2026.

Contexto II

Daí a recusa repetida por ele: "Não morro fácil, não morro mesmo". É pena que ninguém lhe tenha perguntado sobre quem quer tirá-lo do tabuleiro. Afinal, os grandes aliados de Cid estão no poder – e os maiores adversários também.

Veja bem...

A deputada Silvana Oliveira (PL) procurou a coluna para dizer que não é contra a candidatura de Eduardo Girão (Novo) ao Governo, como sugerido neste espaço, e que ela mesma já o convidou para se filiar ao PL e concorrer em 26.

Valores

A parlamentar acrescentou: "Tenho imenso carinho pelo senador, por sua atuação firme em defesa dos valores que defendemos". Dito isso, Girão tem negado que irá migrar para o PL, mas vem mantendo disposição de se candidatar.

Foto: FÁBIO LIMA Cristiane Leitão, primeira-dama de Fortaleza

Fortaleza sedia encontro

A capital cearense recebe, entre 6 e 8/8, a 4ª edição do Encontro Nacional Urban95, evento que discute políticas para a primeira infância. A abertura da agenda, capitaneada pela primeira-dama Cristiane Leitão, ficará a cargo do pediatra Daniel Becker.

Programa

O encontro, que reúne gestores de 65 cidades que fazem parte da rede do Urban95, contempla palestras, mesas e visitas técnicas a espaços da Capital com foco no desenvolvimento infantil, a exemplo de parques e praças.

Nomes

Além de Becker, referência no país no tema das infâncias, há participação prevista de Kaká Werá, escritor e ambientalista do povo Tapuia, que encerra as conversas. A jornada de debates começa no Theatro José de Alencar.

Festival Mi

Cultura: o Festival Mi (Música na Ibiapaba) se estende até o próximo sábado, 26. Programa de formação reconhecido em todo o país, o Mi também oferece uma feira empreendedora, que tem início a partir de hoje, 23, com exposição da produção de bebidas artesanais e produtos típicos da região, como os gins e licores.