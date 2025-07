A nova estratégia da oposição a Elmano

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo Deputado André Fernandes

Depois do anúncio do deputado André Fernandes de que o PL não deve apoiar o ex-prefeito Roberto Cláudio ou Ciro Gomes (PDT) ao Governo do Estado em 2026, a oposição ao governador Elmano de Freitas (PT) tem adotado nova estratégia que envolve dois movimentos. Primeiro, sem dar por encerrada a possibilidade de palanque único, evitar qualquer debate nacional que tenha potencial de contaminar o xadrez local, a exemplo de uma condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo, começar a analisar a viabilidade política de possíveis nomes para concorrer ao Abolição. Combinadas, essas movimentações pretendem contornar arestas entre o bloco bolsonarista e o "cirista", ou seja, entre o grupo de Fernandes e o de RC e Ciro.

Prós...

É mais do que razoável que esse grupo queira fugir do confronto num momento de convergência da oposição, mas se trata de estratégia que, de partida, enfrenta uma dificuldade: separar o âmbito nacional do estadual.

... e contras

Para qualquer liderança política tradicional, entre elas Ciro, o jogo se divide entre dois campos: a disputa federal e sua lógica própria; e a local, que impõe arranjos também particulares. Essa é regra de ouro do mundo partidário.

Exceção...

O bolsonarismo não opera nesses termos. Exemplo disso foi a posição de André Fernandes, defendida por outros membros do PL e mesmo de fora da sigla, tal como Eduardo Girão (Novo). Para eles, a eleição é uma só, lá e cá.

... à regra

De modo que as chances de Ciro ou de RC unificarem a oposição no Ceará dependem mais da configuração nacional, isto é, de quem encabece a candidatura presidencial. Se for Tarcísio de Freitas, melhor para os dois.

No café

Uma turma entrou em cena para colocar panos quentes na desavença aberta por Fernandes dias atrás. À coluna, um deputado assegurou, aliás, que o episódio foi superado e que as costuras para uma chapa única avançam.

Conversa

O próprio Fernandes teria mantido conversas com a ala "cirista", não descartando entendimento futuro. Há quem aposte que o dirigente do PL tenda a cair na real: o partido não tem candidato competitivo para postular o Governo.

Foto: Ascom Assembleia Legislativa Deputado Queiroz Filho

A polêmica da nota

Continua a render a nota de apoio à soberania nacional aprovada pela Assembleia antes do recesso. Deputado estadual, Queiroz Filho (PDT), que não aderiu ao documento, ponderou que o governo Lula vem explorando eleitoralmente o tarifaço de Trump.

Oportunismo

Segundo o parlamentar, a versão cearense do manifesto sofreria desse mesmo vício de origem, ou seja, era uma tentativa de responder politicamente a um problema que, conforme ele, é mais de ordem diplomática e econômica.

Crítica

Em participação no programa Debates do Povo, da rádio O POVO CBN, Queiroz também afirmou, em resposta jocosa a uma ouvinte que o havia criticado, que preferia ser confundido com um bolsonarista do que com um lulista.

Catarata



Cirurgias de catarata: a Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza promove, até o final de julho, campanha de cirurgias de catarata com preços promocionais. Interessados devem enviar nome completo e data de nascimento para o WhatsApp ou ligar nos telefones: (85) 3231 2647 / (85) 98170 2101.