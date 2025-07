A blindagem de Elmano na segurança

Foto: Divulgação/COF A segurança pública no Ceará segue sendo um dos principais temas de debate entre as autoridades locais

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou ontem que as viaturas das polícias Militar e Civil passarão a ter blindagem, ou seja, estarão mais protegidas no enfrentamento contra o crime organizado, tal como o que expulsou moradores de um distrito em Morada Nova, no interior - ou o que alçou Maranguape ao topo do ranking de homicídios. Trata-se de medida bem-vinda, não há como negar. Talvez desconectada do momento agudo pelo qual o Ceará atravessa e com um "timing" político mais visível (com acenos às tropas em ano pré-eleitoral), mas ainda assim importante. Afinal, todo investimento em aparato que salvaguarde também a vida de policiais é parte essencial de qualquer plano de combate ao crime, mesmo quando não se tem tanta clareza dele.

Blindado I

A decisão do petista, contudo, sugere que blindar os veículos é ação urgente, como se o que faltasse para que o estrangulamento das facções fosse efetivo era esse elemento, sem o qual os agentes estariam vulneráveis, evitando o trabalho.

Blindado II

Sabe-se que esse não era o ponto. Polícia equipada é condição de obtenção de bons resultados, é fato. Mas é de se perguntar se esse era o tipo de resposta para agora - sem falar no retreinamento que a blindagem impõe.

Ronda I

Não é a primeira vez, porém, que as viaturas policiais ganham holofotes. Sob gestão de Cid Gomes, por exemplo, houve controvérsia quanto ao modelo de carro adquirido pelo Estado no recém-lançado Ronda do Quarteirão.

Ronda II

À época, o custo era o fator de questionamento, assim como a perícia dos PMs para manejar os 4x4 robustos pelas ruas de Fortaleza, por si só um desafio. Guardadas as proporções, as ressalvas de ontem seguem valendo hoje.

Lá atrás...

Curioso também notar as oscilações na abordagem da segurança dentro de um mesmo ciclo político. De Cid, com a lógica da polícia comunitária, o Ceará foi ao outro extremo: a expansão do Raio como ponta de lança da estratégia.

... e agora

Foi sob Camilo Santana que a ostensividade se consolidou como resposta-padrão ao crime - mas apenas depois de descontinuar o "Ceará Pacífico". Elmano tenta se situar nesses polos ou já abraçou um dos lados nesse debate?

Foto: FÁBIO LIMA Ex-vereador Iraguassu Filho

PDT a caminho do governismo

Dirigente do PDT em Fortaleza, o ex-vereador Iraguassu Filho assegura que o caminho para que a legenda trabalhista se incorpore à base de apoio do governador Elmano de Freitas e do prefeito Evandro Leitão (PT) "está sendo pavimentado".

Ciro fora?

À coluna, Iraguassu avaliou que "o discurso de Ciro Gomes não se conecta com o posicionamento do PDT, que sempre foi de centro-esquerda". Segundo ele, então, o ex-presidenciável estaria de malas prontas para deixar a sigla.

Aviso prévio

Iraguassu acrescentou: "Quando o PDT entrou no governo Evandro, talvez o Ciro já tenha entendido que o PDT não iria para o lado da direita no Ceará. Acredito que falta só ele publicizar e informar qual seu novo partido".

