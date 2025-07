Mais de dez vereadores de Fortaleza devem ser candidatos em 2026

Foto: FÁBIO LIMA/O POVO CÂMARA Municipal de Fortaleza (CMFor)

Por Camila Maia/ especial para O POVO

As eleições de 2026 definirão cinco importantes cargos para o País – presidente da república, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Estes dois últimos são foco de pelo menos 14 dos 43 vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza.

Conforme apuração da Vertical, parlamentares das agremiações PDT, PL, PSD, União e Psol na CMFor podem postular vagas proporcionais no próximo pleito. Vereadores do PT, por sua vez, devem permanecer com mandato na casa.

PDT

Ainda em junho, vereadores pedetistas demonstraram interesse pela antecipação da saída dos quatro deputados estaduais cearenses do partido. O objetivo é que os parlamentares da Alece dessem espaço para o início de formação de chapa, com Gardel Rolim (PDT), Kátia Rodrigues (PDT) e Paulo Martins (PDT) na corrida pelas vagas.

Atualmente, os deputados estaduais compõem quadro de oposição ao governo Elmano de Freitas (PT), enquanto o partido se diz base do Executivo ao nível municipal e afunila as relações em âmbito estadual.

Apesar da expectativa, o líder do PDT na CMFor, vereador Marcel Colares (PDT), diz que nomes ainda não foram oficializados. “Eles ainda estão em estudos para viabilizar a candidatura. Todos eles foram bem votados, vereadores de mais de um mandato, já têm um trabalho prestado”, reforça Colares. "Eles pretendem, sim, mas nada de martelo batido”, finaliza.

Os vereadores demonstraram insatisfação com a indefinição sobre o futuro dos atuais quatro deputados da sigla – Antônio Henrique, Cláudio Pinho, Lucinildo Frota e Queiroz Filho. “A gente espera que o partido se comporte de forma homogênea. Desde 2022 a gente tem visto essas confusões", disse Paulo Martins à época para Vertical.

PL

Pelo Partido Liberal, quatro dos cinco vereadores da Casa podem concorrer a cargos proporcionais. O vereador Julierme Sena (PL), representante oficial da sigla na CMFor, comenta sobre a possibilidade de Marcelo Mendes (PL) e Inspetor Alberto (PL) tentarem eleição estadual.

Julierme e Priscila Costa (PL) podem brigar por vagas na Câmara Federal, em Brasília. Priscila havia sido lançada para o Senado Federal pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e pelo presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. No entanto, apenas Alcides Fernandes (PL) está confirmado até o momento.

“De fato, existe essa possibilidade da Priscila ser a nossa candidata ao Senado, contudo, o único nome definido ao Senado é o do deputado Alcides Fernandes”, informa Julierme.

PSD

Pelo Partido Social Democrático (PSD), os vereadores Tony Brito (PSD), Apollo Vicz (PSD), licenciado para ser titular da Secretaria de Proteção Animal de Fortaleza, e Erich Douglas (PSD), afastado como secretário da Proteção Animal do Ceará, podem se candidatar para deputado estadual na Alece.

Correligionário dos citados anteriormente, o líder de governo do prefeito Evandro Leitão (PT), Bruno Mesquita (PSD), não será candidato em 2026, até o momento.

PT

Conforme Mariana Lacerda (PT), vereadora e líder do Partido dos Trabalhadores na CMFor, nenhum dos parlamentares pretende concorrer às vagas na Alece ou na Câmara Federal. Mariana destaca que os quatro vereadores irão apoiar a recondução de deputados na Assembleia Legislativa.

“Eu irei apoiar o Waldemir Catanho e a ex-prefeita Luizianne Lins. A Adriana Almeida apoiará a Larissa Gaspar. O Dr. Vicente apoiará o Guilherme Sampaio. Aglaylson acredito que apoiará o Missias (Dias) e o Acrísio Sena”, analisa Mariana.

União Brasil

O União Brasil pode ter dois vereadores concorrendo a vagas de deputados federal e estadual, dependendo das articulações de outros líderes partidários, como Capitão Wagner (União), dirigente estadual. “Caso Capitão decida se candidatar a senador, nesse cenário, se ocorrer, devo ser candidato a deputado federal”, diz o parlamentar licenciado Soldado Noélio (União).

“A priori devo apoiar o Sargento Reginauro para sua reeleição a deputado estadual e o Capitão Wagner a deputado federal”, destaca.

Márcio Martins (União), vereador em licença que dirige a Secretaria Regional 10 (SRE 10), também já manifestou o interesse para posto de deputado estadual, de acordo com Noélio. Renê Pessoa (União) e Tan Oliveira (União), suplente de Noélio, ainda não exteriorizam decisão.

Psol

Ambos os vereadores do Psol na Câmara devem seguir como candidatos ao pleito de 2026, conforme vereadora Adriana Gerônimo (Psol), liderança partidária. Ela e Gabriel Aguiar (Psol) compõem a bancada do partido na casa legislativa.

“Pelo Psol, Gabriel Aguiar e eu iremos para deputado estadual”, disse. Em caso de eleição dos dois nomes, a vereadora comenta o rearranjo: “A atuação do Psol se manteria combativa, ética e coerente. Os próximos a assumirem seriam Ailton Lopes e Anna Karina, dois quadros históricos do Psol, que orgulham o nosso partido e fariam com excelência essa tarefa parlamentar”.

“Os dois continuariam no enfrentamento à extrema direita e manteriam a independência e autonomia do Psol na Câmara de Vereadores”, contina a parlamentar.