Irmã de prefeito foragido avalia delação

Foto: Reprodução/Instagram @bebetoqueiroz_ BEBETO Queiroz, prefeito eleito de Choró, está foragido e foi cassado em 1ª instância.

A irmã do prefeito foragido Bebeto Queiroz (PSB), cassado pela 6ª Zona Eleitoral do Ceará sob acusação de compra de votos, avalia negociar acordo de delação com as autoridades que investigam os crimes atribuídos ao pessebista. Cleidiane Queiroz Pereira, citada em uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije), ajuizada pelo promotor de Justiça Jairo Pequeno Neto, tem sinalizado que, a depender do interesse do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), pode colaborar para elucidar o caso, fornecendo elementos relevantes sobre a extensão da prática criminosa e seus envolvidos. À coluna, duas fontes confirmaram a informação. O MP foi acionado, mas respondeu que, "por tramitar em segredo de Justiça, não é possível divulgar detalhes sobre o processo".

Ação

A coluna apurou que, com o prefeito fora do alcance da Justiça (há mandado de prisão), é a irmã de Bebeto quem teria assumido as rédeas dos negócios. Como o cerco vem se fechando, a opção da delação pareceu interessante.

Reação

Além de Carlos Alberto Queiroz de Souza Pereira (Bebeto) e a irmã, estão citados na mesma Aije o prefeito de Canindé, Francisco Jardel Sousa Pinho, e o vice-prefeito, Antonio Ilomar Vasconcelos Cruz - todos negam qualquer culpa.

Criminal

O prefeito foragido é alvo de outra ação na qual é réu, esta deflagrada na esfera criminal pela Procuradoria de Justiça dos Crimes contra a Administração Pública (Procap). É no âmbito dela que a delação estaria sendo estudada.

Silêncio

O MPCE foi procurado para comentar sobre a existência de uma colaboração de Cleidiane Queiroz, mas, por nota, declarou que a investigação transcorre sob sigilo e que nada a respeito poderia ser compartilhado, por enquanto.

Crise...

Bebeto é pivô de uma trama que envolveria desvio de recursos de emendas parlamentares para compra de votos e corrupção, com captura de serviços em prefeituras e contratação de empresas de aliados - ele rejeita essa tese.

... à vista

Segundo relatório da PF, o gestor cassado de Choró seria uma espécie de operador do deputado federal Júnior Mano (PSB), responsável pelo repasse de emendas às cidades do interior do estado - o mandatário já contestou a acusação.

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil Gilmar Mendes, ministro do STF

Na mira do Supremo

O ministro Gilmar Mendes, relator do inquérito que apura a atuação de uma organização no Ceará implicando deputado e prefeitos, fez saber a interlocutores que diligências recentes (mandados) da PF abriram novas frentes de investigação.

Girão

O senador Eduardo Girão, do Novo, não descarta migrar para o PL a fim de concorrer ao Governo do Estado ou mesmo a deputado federal. O congressista é cotado ainda para vice de Roberto Cláudio, que é esperado no União Brasil.

RC

O ex-deputado Capitão Wagner, dirigente do UB, reiterou o dia 19/8 como a data acertada para a oficialização da federação entre União e PP. O evento de ingresso de RC estaria previsto para o fim do mês ou início de setembro.

Prêmio Ideal



Prêmio Ideal Clube de Literatura: estão abertas as inscrições para o XXV Prêmio Estadual Ideal Clube de Literatura - Prêmio José Telles. Segundo a organização, podem concorrer "escritores cearenses, residentes em qualquer parte do Brasil, e os autores de outros estados que residem no Ceará". A premiação é de R$ 20 mil.