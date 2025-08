Casa Civil de Elmano nomeia ex-prefeitos

Foto: AURÉLIO ALVES Chagas Vieira, titular da Casa Civil, do governo Elmano

Uma leva de ex-prefeitos de municípios cearenses foi nomeada para desempenhar função de assessoria especial na Casa Civil do governador Elmano de Freitas (PT). Assinados pelo titular da pasta, Chagas Vieira, os atos normativos empossam, ao todo, seis ex-gestores: Priscilla Figueiredo, ex-prefeita de Quiterianópolis; Robert Viana Leitão, ex-prefeito de Mulungu; Bismarck Barros, ex-prefeito de Piquet Carneiro; Isaac Gomes da Silva Junior, ex-prefeito de Mauriti; Maria de Fatima Araújo Diógenes, ex-prefeita de Saboeiro; e Francisco Glairton Rabelo Cunha, ex-prefeito de Jaguaretama. Todas as nomeações foram publicadas há menos de uma semana, em 30 de julho passado. Em ano pré-eleitoral, os novos assessores mantêm influência estratégica nas regiões.

No Ceará...

Alçados a um posto no Executivo a pouco mais de um ano do pleito, os ex-prefeitos assumem tarefa importante na capilarização da administração de Elmano, que vai tentar reeleição. Cada um deles concentra força numa área.

... é assim

Seja em Mulungu, Mauriti ou Quiterianópolis, os ex-mandatários devem ajudar o governo petista na interlocução com as lideranças locais. O plano, está mais do que claro, é ir azeitando a máquina para a disputa pelo voto em 2026.

Outros "ex"

A Casa Civil do Abolição, todavia, abriga outros "ex", como é o caso de Walter Cavalcante. Ex-deputado estadual, hoje é assessor Especial de Assuntos Institucionais, cadeira vinculada diretamente ao secretário-chefe, Chagas Vieira.

Mais um

Quem também encontrou guarida no Governo foi o ex-deputado Dênis Bezerra (PSB), à frente da Secretaria Especial de Relações Federativas, antes tocada pelo ex-parlamentar Leonardo Araújo, que rompeu com a gestão do PT.

Promoção I

A coluna apurou que a lista de promoção para coronel da PM, encabeçada pelo tenente-coronel Cícero Henrique Beserra Lopes, já foi enviada para o governador Elmano, a quem compete escolher quem ascende na corporação.

Promoção II

Beserra Lopes chegou a ser denunciado pelo MPCE por fraude processual na tragédia de Milagres, em 2018, mas foi absolvido por falta de provas pela Vara de Auditoria Militar, cuja decisão foi proferida na última quinta-feira, dia 31/7.

Foto: divulgação Lira Neto

Lira cearense

O jornalista Lira Neto está prestes a lançar editora própria: é a "Lira Editorial", pela qual vai publicar obras "institucionais, em paralelo ao meu trabalho autoral como biógrafo". Ele segue, "com muito orgulho, como autor da Companhia das Letras".

A cruz...

A prisão domiciliar de Jair Bolsonaro (PL) se dá no pior cenário, com o julgamento do ex-presidente em vias de se concluir, possivelmente com condenação. A escalada de cautelares, porém, não poderia levar a outro desfecho.

... e a espada

É mais do que evidente que Bolsonaro descumpriu as medidas impostas pelo ministro Alexandre de Moraes. O que não está tão claro assim é a justeza dessas restrições aos 45 minutos do segundo tempo da análise da ação penal.

Eusébio



Fim de férias: o prefeito do Eusébio, Dr. Júnior (PRD), retomou os trabalhos no Executivo municipal após dez dias de licença do cargo. O gestor retornou na última quinta, 31. Em seu lugar esteve a vice-prefeita Tamara Holanda (DC). O período de afastamento do mandatário foi para uma viagem de caráter pessoal.