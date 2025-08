PM do caso Milagres na lista de promoção

Foto: Fabio Lima / O POVO GRUPO criminoso tentou roubar dois bancos em ação que deixou 14 pessoas mortas em Milagres, em dezembro de 2018

O tenente-coronel da PM Cícero Henrique Beserra Lopes entrou na lista de promoções da corporação no Ceará. A coluna apurou que o oficial encabeçaria o quadro de ascensão na hierarquia militar, com forte chance de passar a coronel. Beserra Lopes chegou a ser denunciado pelo Ministério Público do Estado (MPCE) por suspeita de fraude processual na ação que investigava a operação policial que resultou em 14 mortos no município de Milagres, em 7/12 de 2018. Naquele dia, em tentativa de assalto a banco, oito bandidos e seis reféns foram assassinados. Além do tenente-coronel, à época comandante do Batalhão de Choque, outros 18 PMs foram alvo da denúncia, depois recebida pela Justiça. Desse total, 11 vão a júri popular - Beserra Lopes não foi citado na sentença.

Sem registro

A coluna procurou a CGD, órgão ao qual cabe instaurar procedimentos administrativos contra militares investigados. Em contato, a instituição afirmou que não haveria apurações abertas hoje contra o tenente-coronel.

Ação

Ainda em 2021, a defesa do policial entrou com recurso na 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca do Ceará para sustar processo na CGD, tendo o pleito acolhido. O PM teria sido bem-sucedido também na Vara de Auditoria Militar.

Delação...

A chance de delação de Cleidiane Queiroz Pereira, irmã do prefeito cassado Bebeto Queiroz (PSB), causou reação diversa entre parlamentares direta ou indiretamente interessados. Houve silêncio, mas também comemoração.

... E reação

Um deles, por exemplo, se manifestou reservadamente: "Coisa boa". O congressista se referia à ameaça de colaboração de Cleidiane com o MPCE, assunto do qual a coluna se ocupou semana passada. O tema deve continuar a render.

Por aí...

O prefeito cassado de Choró, aliás, tem sido visto lá e cá, conforme interlocutores, sem aparentar preocupação. Bebeto tampouco se sente constrangido no partido, já que, no PSB, as coisas vão daquele jeito: a passo de tartaruga.

E por ali...

Na esfera da legenda, uma comissão de ética foi instalada, mas ficou por isso mesmo. Tanto Bebeto quanto Braguinha já poderiam ter sido expulsos da agremiação, disse um pessebista. O caso, porém, é tratado com alguma cautela.

Anualmente, o cantor Wesley Safadão tem agenda em agosto em Nova Russas Crédito: Samuel Setubal

Safadão na parada

A julgar pela frequência com que faz shows em Nova Russas, Wesley Safadão tem base de fãs imensa na cidade. Anualmente, o cantor tem agenda em agosto. Foi assim em 2023 e 2024, quando recebeu R$ 1,5 milhão da Prefeitura por duas apresentações.

Mãos dadas

Mas as relações de Safadão com Nova Russas vão além da música. Seu irmão e empresário, Yvens Watila Oliveira da Silva, doou um carro de luxo para a campanha do deputado federal Júnior Mano (PSB) nas eleições gerais de 2022.

Aluguel

Em setembro de 2024, Mano alugou uma sala comercial administrada pelo irmão de Safadão. O imóvel está localizado num shopping na avenida Dom Luís, no bairro Aldeota, em Fortaleza. O valor do aluguel era R$ 5 mil.

Horizontais_

Festeja Nova Russas 2025: e adivinha quem é novamente esperado na cidade neste ano? Sim, Wesley Safadão, cuja participação deve contar com um dueto ao lado de Xand Avião. O evento vai dos dias 14 a 16 de agosto, segundo programação oficial do município sob gestão da prefeita Giordanna Mano, mulher do deputado federal.