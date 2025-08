"Fantasma" de Bebeto assombra o Ceará

Foto: Reprodução/Instagram @bebetoqueiroz_ Prefeito eleito de Choró, Bebeto Queiroz, é considerado foragido da Justiça

Embora esteja foragido, o prefeito cassado de Choró, Bebeto Queiroz (PSB), vem assombrando o mundo político no Ceará. À coluna, um interlocutor assegura que, de posse da Polícia Federal, que apreendeu o celular do pessebista, há pelo menos 72 horas de conversas mantidas com lideranças, entre deputados estaduais e federais. Uma outra fonte explica esse volume de mensagens: "Bebeto só se comunicava por áudios, ele tinha dificuldade de escrever". Depois de recuperar o aparelho, arremessado pelo ex-prefeito dentro de uma piscina quando da execução de mandado de busca e apreensão ainda em 2024, a PF traçou mapa dos personagens direta ou indiretamente citados por ele. Estariam implicados ao menos cinco mandatários, eleitos com recursos de Bebeto.

Garganta...

Nos últimos dias, Bebeto tem se movimentado mais. Consultou advogados em Fortaleza, por exemplo, na expectativa de encontrar alternativas para seu quadro jurídico, agravado pelo conjunto de indícios contra ele.

... profunda

Daí que se fale tanto em delação no seu entorno, seja dele mesmo ou da irmã, Cleidiane Queiroz Pereira, também ela citada em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije), ajuizada pelo promotor de Justiça Jairo Pequeno Neto.

Alvo I

Na raiz do descontentamento de Bebeto, há o entendimento de que ele estaria sendo sacrificado para resguardar os demais envolvidos no esquema investigado pela PF, hoje sob relatoria do ministro Gilmar Mendes, do Supremo.

Alvo II

O temor do ex-chefe de Choró é de que sua situação se deteriore com a proximidade do período eleitoral, com os nomes que já estão na mira da PF, tal como o do deputado federal Júnior Mano (PSB), ganhando mais evidência.

Izolda

Ex-governadora do Estado, Izolda Cela (PSB) está de volta ao Ceará. Mais especificamente, a Sobral. A ex-chefe do Abolição retorna depois de uma temporada de estudos nos EUA ao lado do marido, o ex-gestor Veveu Arruda.

Projeto

Cotada para a corrida de 2026, Izolda segue no radar do arco de aliados, seja para o Senado, seja para mandato de deputada federal. A um e outro, porém, ela tem feito saber que, por ora, não pensa em concorrer a cargo majoritário.

Moses no comando?

O deputado Moses Rodrigues (União) é apontado como potencial dirigente da federação entre UB e PP no Ceará. Sua indicação seria uma forma de equacionar a briga entre Capitão Wagner, de um lado, e Fernanda Pessoa (UB) e AJ Albuquerque (PP), de outro.

Meio termo

A dúvida é se Moses seria mesmo o ponto de equilíbrio entre os blocos que postulam o comando da União Progressista. O receio é de que o deputado acabe levando o partido para a base do governador Elmano de Freitas (PT).

Investida

Sabe-se que emissários palacianos têm acenado com a vaga de senador para Moses em 2026. Se levada a cabo, uma composição desse tipo comprometeria os planos do UB de apresentar o ex-prefeito Roberto Cláudio ao Governo.

Promoção na PM



A lista reservada com aspirantes a coronel da PM, já encaminhada a Elmano, contém nomes de peso. É o caso do tenente-coronel Alexsandro Fernandes Ferreira, chefe da Casa Militar do Abolição. Há outros quadros de comando com boa pontuação. Na última leva, foram 12 oficiais que passaram ao coronelato.