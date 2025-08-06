Júnior Mano discutiu suplência com empresário

Foto: Billy Boss/Câmara dos Deputados Deputado federal cearense Junior Mano (PSB)

Cotado para o Senado pela chapa governista em 2026, o deputado federal Júnior Mano (PSB) já discutia a vaga de suplente com o empresário Yvens Watila Oliveira da Silva, irmão do cantor Wesley Safadão. Como a coluna informou, Yvens doou um carro de luxo para a campanha do parlamentar nas eleições de 2022. Segundo fonte próxima, Mano havia começado a planejar estratégias para entrar na briga pela cadeira na Câmara Alta. Um dos itens da pauta seria essa composição com um nome de peso do empresariado que tivesse também bom traquejo político. A coluna apurou que as conversas estavam em andamento, com potencial para que o entendimento se firmasse. Além de amigos, Mano e Yvens mantinham relações comerciais até setembro do ano passado.

Fora?

No entorno do deputado, há quem aposte que sua candidatura ainda estaria de pé, mesmo depois da operação da Polícia Federal que cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços do parlamentar em Brasília.

Resposta

Em manifestações anteriores, o mandatário negou qualquer envolvimento com desvio de recursos de emendas ou com contratação de empresas de aliados. À época, Mano declarou que não tem cargo nem influência em prefeituras.

A briga...

As tensões na formação da chapa para o Senado se mantêm, agora com elemento adicional: o União Brasil. Um emissário palaciano disse à coluna que coloca suas fichas no sucesso da tática "camilista" para atrair o UB à base.

... continua

Entre lideranças, porém, não há dúvida de que o dirigente da federação com o PP tenderia a ser Capitão Wagner ou um indicado. Ex-deputado, Wagner tem compromisso de Antônio Rueda de que o UB seguirá na oposição no Ceará.

Fã...

O bloco oposicionista está às voltas com seus próprios dilemas. Sem nome natural ao Governo, o PL está dividido entre o apoio a Roberto Cláudio (ou Ciro Gomes) e uma adesão à postulação do senador Eduardo Girão (Novo).

... ou "hater"?

À menção de Girão como concorrente de Elmano na peleja pelo Abolição, ouvi de um petista que "o governador ficaria feliz". De acordo com ele, das alternativas apresentadas, o senador seria aquela que representaria menos perigo.

Vice-governadora Jade Romero

Jade se movimenta

Está ganhando corpo a possibilidade de candidatura a deputada da hoje vice-governadora do Estado, Jade Romero (MDB), não se sabe ainda se a federal ou estadual - tudo vai depender do desenho que o bloco aliado tiver no pleito majoritário de 2026.

Lá e cá

Se o deputado federal Eunício Oliveira (MDB) de fato assegurar vaga de senador ano que vem, Jade sai como candidata a federal, herdando parte do capital político (e dos votos) do presidente da legenda, a despeito dos ruídos entre eles.

Cenário

Noutra hipótese, se Eunício acabar não sendo alocado numa das vagas para a senatorial, o movimento lógico seria a sua tentativa de recondução para a Câmara, deslocando Jade para uma cadeira de deputada na Alece.

