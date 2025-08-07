Irmão de Cid sob pressão para deixar governo Elmano

Foto: André Alencar/CDC/Divulgação Lúcio Gomes é diretor-presidente da Companhia Docas do Ceará

Irmão do senador Cid Gomes (PSB), o presidente da Companhia Docas do Ceará, Lúcio Gomes, tem sofrido investida cerrada de um ex-secretário das gestões petistas no estado: Quintino Vieira, que capitaneou as pastas de Infraestrutura e Obras Públicas (SOP) nos governos de Camilo Santana e do próprio Cid, mantendo-se no Executivo de 2007 até 2022. A coluna apurou que há pressão política para que Lúcio deixe a Docas, órgão vinculado ao Ministério do Portos e ao qual ele chegou por indicação do parente. Para o seu lugar, Quintino seria o nome escalado. Essa articulação, segundo fonte, passaria pelo ministro da Educação e lideranças do PT. Dentro da base do governador Elmano de Freitas, a queda de braço começa a causar preocupação pelos reflexos que pode ter nas alianças.

Atrito I

Hoje comandando a Secretaria de Infraestrutura da gestão de Naumi Amorim (PSD) em Caucaia, Quintino não teria digerido sua saída da SOP no início da administração de Elmano, em 2023. De lá para cá, tenta voltar ao posto.

Atrito II

Muito próximo de Camilo e do titular da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Domingos Filho (PSD), o ex-chefe de Obras Públicas vem operando para deslocar Lúcio da cadeira num momento de estremecimento nas relações.

Fortes...

A estratégia pretende tirar proveito do que se avalia como perda de influência de Cid. Conforme a tese, a posição de Lúcio estaria agora mais vulnerável, considerando-se certo distanciamento entre Elmano e o Ferreira Gomes.

... sinais

Aliados estimam que o custo político da mudança poderia ser alto, comprometendo o arco do governador. Entre os irmãos FG, Lúcio seria unanimidade, sem tomar parte nas intrigas. Logo, sua exoneração desagradaria a todos.

Saúde

Sob alçada da Secretaria da Saúde do CE, tocada por Tânia Mara Coelho, o Programa de Alergia à Proteína do Leite de Vaca pode ser transferido para outro endereço. Seu novo abrigo seria a Proteção Social, a cargo de Jade Romero.

Proteção

A migração vem sendo estudada sob dois vieses: o primeiro, administrativo; o segundo, político. O propósito seria conferir mais robustez ainda para a secretaria sob a batuta de Jade, que deve concorrer a deputada federal.

Foto: Aurélio Alves Deputada estadual Dra. Silvana Oliveira

Silvana não aprova

A Assembleia aprovou a distribuição de "livros sagrados" nas escolas do Ceará, mas como deve reagir a deputada Silvana Oliveira (PL), contrária à proposta, quando a primeira leva de obras kardecistas, islâmicas e budistas chegar às mãos dos jovens?

Sagrado I

Essa é só uma das controvérsias do projeto submetido aos deputados, que o chancelaram por 24 a 7. O escopo do que se entende por livro é amplo o bastante para gerar discussão até sobre os tipos de bíblias (católica ou protestante?).

Sagrado II

Em que proporção a gestão vai adquirir uma ou outra versão da bíblia? Isso sem falar nas tradições religiosas cuja matriz é essencialmente oral, como a umbanda. Serão deixadas de lado ou haverá algo para representá-las?

Direito Público

Evento em Fortaleza recebe hoje, a partir das 8h30, no auditório Waldyr Diogo, da Fiec, o ministro Bruno Dantas, do TCU. O magistrado participa da mesa "Consensualismo na administração pública em 2025", promovida pelo Sinduscon-CE em parceria com o Sinconpe, a OAB-CE e a Fiec. A programação é gratuita.



