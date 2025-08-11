André Fernandes pede autorização a Moraes para visitar Bolsonaro, em prisão domiciliar

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 30-05-2025: Ex-Presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e aliados André Fernandes, Carmelo Neto em Seminário do PL no Centro de Eventos. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O deputado André Fernandes (PL) protocolou na semana passada requerimento ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pedindo autorização para visitar Jair Bolsonaro (PL) em sua residência em Brasília, onde o ex-presidente cumpre atualmente prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica.

“A presente solicitação tem caráter estritamente institucional e humanitário, sendo motivada pela relevância do papel público exercido pelo ex-Chefe de Estado e pela atual condição excepcional a que está submetido”, destacou na petição Fernandes, que se responsabiliza em cumprir todas as condições que forem determinadas pelo ministro.

O pedido de Fernandes foi apresentado na quinta-feira da semana passada, 7. Nesta segunda-feira, 11, os deputados Nikolas Ferreira (PL-MG) e Marcel van Hattem (Novo-RS) também entraram com pedidos semelhantes.

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde a semana passada, por decisão de Moraes. A determinação ocorreu após o ex-presidente participar, por meio de um vídeo, de manifestações convocadas por aliados do presidente no início do mês. Para o magistrado, a participação descumpriu medidas cautelares impostas contra o presidente em processo no STF.

