José Guimarães recebe alta após 15 dias internado para cirurgia no coração

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
Líder do governo Lula (PT) na Câmara Federal, o deputado José Guimarães (PT) recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira, 11. Ele ficou quinze dias internado por conta de uma cirurgia no coração.
“Quero agradecer à equipe médica, aos amigos e a todos que enviaram energias positivas. Foram dias de recuperação, e agora sigo para retomar as atividades com ainda mais disposição”, disse o deputado em video divulgado nas redes sociais.
Em nota enviada à coluna, o petista afirma que irá retornar em breve ao Ceará, onde retomará agendas do mandato.
