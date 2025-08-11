Logo O POVO+
José Guimarães recebe alta após 15 dias internado para cirurgia no coração
Líder do governo Lula (PT) afirma que retomará em breve agendas políticas no Ceará
Deputado federal e líder do Governo Lula, José Guimarães (PT-CE) (Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)
Líder do governo Lula (PT) na Câmara Federal, o deputado José Guimarães (PT) recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira, 11. Ele ficou quinze dias internado por conta de uma cirurgia no coração.

“Quero agradecer à equipe médica, aos amigos e a todos que enviaram energias positivas. Foram dias de recuperação, e agora sigo para retomar as atividades com ainda mais disposição”, disse o deputado em video divulgado nas redes sociais.

Em nota enviada à coluna, o petista afirma que irá retornar em breve ao Ceará, onde retomará agendas do mandato.

