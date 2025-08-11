PGR que denunciou Bolsonaro recebe hoje homenagem da Alece

Foto: Lula Marques/ Agência Brasil Paulo Gonet, procurador-geral da República

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) realiza nesta segunda-feira primeira edição da Medalha Paulo Bonavides, criada neste ano para homenagear grandes nomes do Direito. Entre os homenageados está o atual procurador-geral da República, Paulo Gonet Branco, autor da denúncia contra Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF).

Além do PGR, receberão a medalha Paulo Bonavides o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Teodoro Silva, a presidente do Supremo Tribunal Militar (STM), Maria Elizabeth Rocha (STM), e o advogado ex-procurador-geral do Município de Fortaleza, Martônio Mont’Alverne. Evento ocorre às 18h no Anexo II da Alece.

A medalha homenageia o jurista Paulo Bonavides, que completaria cem anos em 2025. Falecido em 2020, Bonavides é considerado um dos principais constitucionalistas do Direito brasileiro. Apesar de ser natural da Paraíba, o jurista fez carreira no Ceará, atuando por diversos anos na Universidade Federal do Ceará (UFC).

