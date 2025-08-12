Pedetistas reforçam "liberação" de vereador e deputados alinhados à direita

Foto: Divulgação/PDT Reunião do presidente municipal do PDT, Iraguassú Filho, com a bancada de vereadores

Bancada de oito vereadores do PDT na Câmara Municipal de Fortaleza se reuniu nesta terça-feira, 12, e reforçou movimento pela antecipação da saída de um vereador e quatro deputados estaduais da sigla que fazem hoje oposição a Elmano de Freitas (PT).

A ideia é que os deputados "desocupem a moita" para que o partido inicie a formação de chapa para a eleição de 2026. A questão é puxada principalmente por Gardel Rolim (PDT), Kátia Rodrigues (PDT) e Paulo Martins (PDT), que desejam disputar eleição para deputado no próximo ano. O vereador Adail Júnior (PDT) também não descarta integrar a disputa.

Os pré-candidatos, no entanto, estariam incomodados com a indefinição sobre o futuro do vereador PP Cell (PDT) e dos atuais quatro deputados da sigla – Antônio Henrique, Cláudio Pinho, Lucinildo Frota e Queiroz Filho –, hoje cotados para o PL ou União. O incômodo teria piorado após falas de parte dos deputados cogitando continuar no PDT.

Durante a reunião, o vereador PP Cell teria inclusive comunicado formalmente interesse em deixar o partido e se filiar ao PL. Alinhado com a base de Jair Bolsonaro (PL) desde o ano passado, o vereador é pré-candidato a deputado na eleição do próximo ano e chegou inclusive a participar de manifestações a favor do ex-presidente em Fortaleza.



Segundo Iraguassú Filho (PDT), reunião desta terça-feira reforçou “unidade” entre pedetistas pela concessão de carta de anuência para os pedetistas oposicionistas. O presidente local da sigla, deputado André Figueiredo, no entanto, tem rejeitado a possibilidade de concessão de novas liberações para a desfiliação de parlamentares.

