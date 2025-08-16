Teatros de Fortaleza sob nova direção

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
Recém-empossada como diretora dos teatros municipais São José e Antonieta Noronha, a artista cearense Silvia Moura admite uma série de carências para o funcionamento pleno dos equipamentos, como falta de programação e orçamento próprios, estrutura e equipes. No comando das unidades desde este mês, ela promete, no entanto, dar nova vida aos espaços. Um dos primeiros equipamentos culturais de Fortaleza, o Teatro São José foi construído em 1915, sendo reinaugurado em 2018 após reforma da gestão Roberto Cláudio (PDT). Apesar da obra física, o equipamento até hoje não recebeu orçamento nem programação permanente, sendo utilizado na prática mais como um "salão de eventos" da Prefeitura de Fortaleza, com eventos isolados.
"O meu maior objetivo é colocar o teatro para funcionar plenamente", afirma Silvia, que atribui a falta de autonomia dos equipamentos a "desinteresse político e financeiro" por parte de gestões passadas de Fortaleza.
Neste sentido, ela afirma que iniciará o "resgate" com uma escuta de trabalhadores da cultura para mapear a demanda dos equipamentos. "Vou chamar a classe artística, as várias linguagens, para a gente conversar", diz.
Entre outros problemas, os teatros estariam hoje sem iluminação, som e climatização adequadas. "O prefeito já nos prometeu, para a secretária (Helena Barbosa) e para mim, que se esforçará para equipar o teatro", diz.
Titular da Secultfor, Helena Barbosa reconhece fragilidade histórica dos espaços, mas destaca "reconstrução" feita na atual gestão. Segundo ela, seleção para ocupação dos teatros está em estudos. Matéria completa no O POVO+.
Em passagem pelo Ceará na última quinta, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, disse que irá atender pedido de colegas e procurar o ministro Camilo Santana (Educação) para ampliar diálogo entre PT e PDT no Estado.
A conversa entre os dois deve acontecer em Brasília e ter participação do presidente local do partido, André Figueiredo. A ideia é tentar "selar" adesão oficial do partido ao governo Elmano de Freitas (PT) no Ceará.
Bancada do PDT na Câmara Municipal tem nova reunião marcada para a próxima terça-feira, 18, de olho em iniciar conversas para a formação da chapa do partido para a eleição de 2026 no Ceará. Sete dos oito vereadores pedetistas devem participar.
A preço de hoje, pelo menos três vereadores pedetistas que integram a base de Evandro Leitão (PT) – Gardel Rolim, Kátia Rodrigues e Paulo Martins – pretendem disputar cargo de deputado no próximo ano.
Também não descarta ser candidato o vereador Adail Júnior (PDT). A ideia da bancada é dar maior frequência aos encontros, para "virar a página" das diversas crises recentes vivenciadas pelo partido.
O Museu da Fotografia de Fortaleza está com agenda diversificada neste sábado, com direito a cine debate da Academia Cearense de Cinema (9h) com o longa "A Queda – As Últimas Horas de Hitler", oficina de Moda, Fotografia e Cinema (13h), e palestras diversas sobre cultura (14h). Programação nas redes do equipamento.
