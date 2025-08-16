Teatros de Fortaleza sob nova direção

Recém-empossada como diretora dos teatros municipais São José e Antonieta Noronha, a artista cearense Silvia Moura admite uma série de carências para o funcionamento pleno dos equipamentos, como falta de programação e orçamento próprios, estrutura e equipes. No comando das unidades desde este mês, ela promete, no entanto, dar nova vida aos espaços. Um dos primeiros equipamentos culturais de Fortaleza, o Teatro São José foi construído em 1915, sendo reinaugurado em 2018 após reforma da gestão Roberto Cláudio (PDT). Apesar da obra física, o equipamento até hoje não recebeu orçamento nem programação permanente, sendo utilizado na prática mais como um "salão de eventos" da Prefeitura de Fortaleza, com eventos isolados.

Nova gestão

"O meu maior objetivo é colocar o teatro para funcionar plenamente", afirma Silvia, que atribui a falta de autonomia dos equipamentos a "desinteresse político e financeiro" por parte de gestões passadas de Fortaleza.

Diálogo

Neste sentido, ela afirma que iniciará o "resgate" com uma escuta de trabalhadores da cultura para mapear a demanda dos equipamentos. "Vou chamar a classe artística, as várias linguagens, para a gente conversar", diz.

Estrutura

Entre outros problemas, os teatros estariam hoje sem iluminação, som e climatização adequadas. "O prefeito já nos prometeu, para a secretária (Helena Barbosa) e para mim, que se esforçará para equipar o teatro", diz.

Secultfor

Titular da Secultfor, Helena Barbosa reconhece fragilidade histórica dos espaços, mas destaca "reconstrução" feita na atual gestão. Segundo ela, seleção para ocupação dos teatros está em estudos. Matéria completa no O POVO+.

Alinhados

Em passagem pelo Ceará na última quinta, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, disse que irá atender pedido de colegas e procurar o ministro Camilo Santana (Educação) para ampliar diálogo entre PT e PDT no Estado.

Aliança

A conversa entre os dois deve acontecer em Brasília e ter participação do presidente local do partido, André Figueiredo. A ideia é tentar "selar" adesão oficial do partido ao governo Elmano de Freitas (PT) no Ceará.

Pedetistas fazem nova reunião

Bancada do PDT na Câmara Municipal tem nova reunião marcada para a próxima terça-feira, 18, de olho em iniciar conversas para a formação da chapa do partido para a eleição de 2026 no Ceará. Sete dos oito vereadores pedetistas devem participar.

2026

A preço de hoje, pelo menos três vereadores pedetistas que integram a base de Evandro Leitão (PT) – Gardel Rolim, Kátia Rodrigues e Paulo Martins – pretendem disputar cargo de deputado no próximo ano.

Passou?

Também não descarta ser candidato o vereador Adail Júnior (PDT). A ideia da bancada é dar maior frequência aos encontros, para "virar a página" das diversas crises recentes vivenciadas pelo partido.

Horizontais_

O Museu da Fotografia de Fortaleza está com agenda diversificada neste sábado, com direito a cine debate da Academia Cearense de Cinema (9h) com o longa "A Queda – As Últimas Horas de Hitler", oficina de Moda, Fotografia e Cinema (13h), e palestras diversas sobre cultura (14h). Programação nas redes do equipamento.