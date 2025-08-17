Ciro toma holofotes em festa de RC

Apesar de não ser a "estrela" do evento, o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) acabou tomando holofotes no último sábado, 16, na festa de 50 anos do ex-prefeito Roberto Cláudio na Fazenda Gratidão, em Capistrano. Mesmo na condição de convidado, Ciro chamou a atenção ao não descartar disputar o Governo do Ceará em 2026, fazer acenos ao deputado André Fernandes (PL) e voltar a atacar lideranças do PT local. "Eu, por exemplo, voto no Roberto, está mais novo. Mas cada um tem que assumir o compromisso de fazer o que for necessário fazer", disse o ex-presidenciável, em fala de forte repercussão entre políticos cearenses. Apesar da fala, Ciro evitou "cravar" se irá deixa o PDT, que caminha hoje para formalizar aliança com o governo Elmano de Freitas (PT).

Sem espaço

Com a aproximação entre PT e PDT no Ceará, expectativa é de que Ciro migre para o PSDB, em costura feita junto ao ex-senador Tasso Jereissati (PSDB). Líderes pedetistas, no entanto, ainda tentam "segurar" Ciro na sigla.

Gogó

Secretário da Casa Civil do Ceará, o jornalista Chagas Vieira ironizou prestígio político da festa, que contou com presença apenas de um prefeito, o gestor Roberto Filho (PSDB), de Iguatu. "Gogó demais e apoio real de menos".

Cearenses

A Alece realiza nesta sexta-feira, 22, duas sessões solenes para a entrega de títulos de cidadania cearense ao jornalista Galvão Bueno, às 9h, e ao ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, às 14h.

Homenagem

Também na tarde desta sexta-feira, o desembargador Durval Aires Filho, filho do falecido jornalista Durval Aires, será homenageado na Alece com a Medalha Plenário 13 de Maio, maior honraria do Legislativo cearense.

Mais verde

O vereador Luciano Girão (PDT) apresentou na última semana projeto na Câmara Municipal que cria o programa "Fortaleza Mais Verde", com distribuição gratuita de mudas de árvores em diversos bairros da Capital.

Outro lado

Curiosamente, o mesmo Luciano foi alvo de críticas de ambientalistas após apresentar, no ano passado, projeto que extinguia uma área verde no bairro Manoel Dias Branco. Proposta foi vetada por Evandro Leitão (PT).

Sarto cobra Evandro por obras

O ex-prefeito José Sarto (PDT) reclamou de "inaugurações" feitas pelo Evandro Leitão (PT) que seriam, segundo o pedetista, de ações feitas durante a sua gestão. Entre elas, cita reformas do Polo de Lazer da Sargento Hermínio e do Zoológico de Fortaleza.

"Fake"

"O prefeito do PT insiste em dizer que são dele, fazendo até inauguração fake", diz. Aliados da atual gestão, no entanto, dizem que parte das obras, como a do Zoológico, estavam atrasadas ou até paralisadas antes da gestão Evandro.

Aliás...

Por falar em Sarto: chamou a atenção a ausência do ex-prefeito na festa de aniversário de Roberto Cláudio. O pedetista chegou a fazer publicação nas redes em referência ao antecessor, mas não participou da festa.

Horizontais_

A Câmara de Fortaleza realiza amanhã, 19, o Fórum Sustentabilidade e Inovação, com dia de imersão em boas práticas sustentáveis e tendências voltadas à modernização da administração pública. /// O evento acontece no Centro de Eventos do Ceará, das 9h às 18h, e terá participação do ministro Johnatan de Jesus (TCU).



