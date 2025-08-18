Fala de Ciro desrespeita condenação na Justiça, com multa em R$ 30 mil

Foto: André Lima/CMFor e Edilson Rodrigues/Agência Senado O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) proferiu falas machistas contra a senadora Janaína Farias (PT)

Voltando a fazer ataques públicos contra a prefeita de Crateús, Janaína Farias (PT), o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) pode ter desrespeitado sentença da 12ª Vara Cível de Brasília que condenou o ex-pedetista a pagar indenização de R$ 52 mil à prefeita.

Isso porque a condenação, que envolve entrevistas em 2024 em que Ciro chamou Janaína de “cortesã” e “assessora de assuntos de cama” do ministro Camilo Santana (PT), não determina apenas a indenização do ex-ministro, como também prevê novas multas caso ele volte a repetir falas no mesmo sentido.

“Determinar ao réu que se abstenha de repetir e divulgar, em desfavor da autora, ofensas que ostentem o mesmo teor das que constituem o objeto da presente ação (...), sob pena de multa de R$ 30 mil por episódio reiterado”, diz a sentença, de março deste ano.

Novo episódio envolvendo fala no mesmo sentido ocorreu na última sexta-feira, 15, durante participação do pedetista na festa de aniversário de 50 anos do ex-prefeito Roberto Cláudio. Presença ilustre no evento, Ciro não descartou disputar o Governo do Ceará em 2026 e reiterou críticas contra a cúpula de governos do PT no Ceará.

“Também, pudera, a pessoa que recrutava moças pobres, de boa aparência, para fazer o serviço sexual sujo do seu Camilo Santana, virou senadora do Ceará. Agora é prefeita num município do Ceará. E isso é um desafio para o qual os meus queridos amigos estão me chamando para encarar. É para eu encarar? Eu vou encarar”, disse.

