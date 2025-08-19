Chagas Vieira compara Ciro a "influencer de internet" em decadência

Foto: AURÉLIO ALVES ￼CHAGAS Vieira ironizou apoio de prefeitos a Ciro

Secretário da Casa Civil do Governo do Ceará, o jornalista Chagas Vieira ironizou nesta terça-feira, 19, nova leva de críticas do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) à cúpula dos governos Camilo Santana (PT) e Elmano de Freitas (PT) no Ceará.

"Sabe aqueles influencers de internet que quando estão em decadência resolvem criar polêmicas com quem faz sucesso para voltar a ser falados? Já notou que na política tem gente fazendo o mesmo? Destruídos nas urnas, inventam tudo para chamar a atenção. Sabe o que conseguirão? Nada", publicou o secretário.

Apesar de não citar diretamente o pedetista na publicação, a publicação ocorre em dia em que ataques de Ciro ganharam maior repercussão nacional, provocando uma onda de reação também entre aliados das gestões petistas do Ceará. Também nesta terça-feira, Ciro reiterou críticas ao governismo do Ceará em entrevista ao O POVO.

"Eu tenho 67 anos e ninguém vai me calar. Só um fracote como o Camilo acha que vai me calar me processando. Eu vou falar o que eu sei", disse Ciro ao colega João Paulo Biage.

