Evandro repete Camilo e Elmano sobre Ciro: "Adversário a gente não escolhe"

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,14.08.2025: Evandro Leitão, inaugura o Centro de Educação Infantil Otacílio de Sá Pereira Bessa, bairro Parangaba. (Fotos: Fabio Lima)

O prefeito Evandro Leitão (PT) repetiu nesta terça-feira, 19, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e o governador Elmano de Freitas (PT) ao minimizar uma possível pré-candidatura do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) ao Governo do Ceará em 2026.

“Adversário a gente não escolhe. Que seja ele, se não ele, será outro, o importante é que a gente possa continuar trabalhando”, disse o petista nesta terça-feira, 19, repetindo praticamente as mesmas palavras de seus correligionários sobre o tema.

Participando nesta terça-feira de evento da Câmara Municipal de Fortaleza sobre sustentabilidade, o prefeito também “lamentou” recentes ataques de Ciro contra a cúpula petista do Ceará. “É lamentável, uma pessoa que tem história na vida pública, e que esteja finalizando a sua vida dessa forma. A população já deu a resposta nas urnas”, disse.

“A melhor resposta para um político são as urnas. A população já deu algumas oportunidades para ele e ele, infelizmente, não aprendeu”, complementa Evandro, que também reitera foco da base aliada em seguir entregando ações de governos.

“O Governo do Estado tem feito muitas entregas, o governador Elmano tem trabalhado diariamente para a população cearense, e as pesquisas indicam... Vamos aguardar que as urnas são a melhor resposta”, afirma o prefeito. (com informações de Camila Maia - Especial para O POVO)

