Logo O POVO+
OAB-CE realiza festa da advocacia este mês com show de Elba Rabalho
Foto de Vertical
clique para exibir bio do colunista

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza

Vertical política

OAB-CE realiza festa da advocacia este mês com show de Elba Rabalho

Também já estão confirmados shows de Laninha Show e DJ Itaquê; evento no Centro de Eventos é aberto ao público e ingressos já estão à venda
Fortaleza-CE, Brasil, 18-02-2023: Carnaval - 2023 - Show Elba Ramalho - Praia de Iracema. (Foto: Davi Rocha/Especial para O Povo) (Foto: Davi Rocha/Especial para O Povo)
Foto: Davi Rocha/Especial para O Povo Fortaleza-CE, Brasil, 18-02-2023: Carnaval - 2023 - Show Elba Ramalho - Praia de Iracema. (Foto: Davi Rocha/Especial para O Povo)

A Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB-CE) comanda em 30 de agosto a edição 2025 da Festa do Rubi, no Centro de Eventos do Ceará. Realizada em comemoração ao Mês da Advocacia, comemorado em agosto, a tradicional festa terá neste ano como principal atração musical a cantora Elba Ramalho.

Também já estão confirmados shows de Laninha Show e DJ Itaquê. A ideia de uma atração principal feminina marca também o primeiro ano de gestão de Christiane Leitão, primeira mulher a presidir a OAB-CE em quase cem anos de instituição.

O evento será aberto ao público e os ingressos já estão à venda na sede da OAB-CE. Advogados adimplentes podem trocar o ingresso por 2kg de alimentos não perecíveis (exceto sal e açúcar). Para o público geral, ingressos solidários custam R$ 180 (inteira) + 2kg de alimentos ou R$ 90 (meia) + 2 kg de alimentos.

Foto do Vertical

Política é imprevisível, mas um texto sobre política que conta o que você precisa saber, não. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?