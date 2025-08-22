Camilo, Cid e Chagas se reúnem em Brasília: "Estaremos juntos"

Foto: Reprodução/Instagram Chagas Vieira "Tratamos de todos os assuntos", diz secretário da Casa Civil

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), o senador Cid Gomes (PSB) e o secretário Chagas Vieira (Casa Civil) realizaram nesta sexta-feira, 22, nova reunião de alinhamento em Brasília. Encontro ocorre em meio a articulações do Estado para atrair a federação União Progressista para a base aliada do governo no Ceará.

Segundo Chagas Vieira, entraram na pauta do encontro desde obras e projetos do Governo do Ceará quanto a análise da atual conjuntura política do Estado. “Conversamos de tudo. A gente sempre ouve muito o Cid, ele faz parte do projeto e vai estar junto com a gente. É uma relação de muito respeito e amizade”, diz Chagas.

Chagas também rejeita informações que apontam um possível estremecimento nas relações entre Cid e o bloco do governo Elmano de Freitas (PT) no Ceará. “(Quem apostar contra) aposta erradíssimo, é uma excelente relação”, afirma o secretário.

