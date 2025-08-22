PL Ceará fará evento em balada de Fortaleza com Fernando Holiday

Foto: Divulgação/PL Ceará Evento será realizado na casa de shows Living

O Partido Liberal Jovem Ceará (PLJ Ceará) realiza na próximo dia 6 de setembro, a partir das 13h, evento voltado para a juventude do partido em uma balada. Batizado de “PLJ Na Área”, o evento é gratuito e ocorre na casa de shows Living, em Fortaleza.

Segundo o presidente do PLJ Ceará, Miguel Laurentino, a ideia é “criar um espaço de ideias, debates, palestras e competições”. “Esse não é um evento político tradicional. Ele foi todo pensado para se comunicar com a juventude”, afirma.

Segundo Laurentino, a escolha do local evento ocorre “justamente para quebrar o estigma de que política só acontece em locais formais e sem a cara do público jovem”. “Queremos ocupar espaço, mostrar que a juventude de direita está organizada e pronta para assumir seu papel no Ceará”, diz.

“A ideia é transformar esse momento em um espaço de aprendizado e discussão. Precisamos compreender o que defendemos e por que nos posicionamos dessa forma. É com pensamento crítico e união de ideias que formamos uma juventude qualificada e com propósito. Você pode vir para dar sua opinião ou apenas para ouvir; o importante é sair daqui com uma base sólida e a mente afiada naquilo em que acredita”, afirmou.

Estão confirmados no evento nomes nacionais do PL, como o ex-vereador de São Paulo, Fernando Holiday, e as vereadoras de Fortaleza, Priscila Costa e Bella Carmelo, e o deputado e presidente nacional do PLJ, Carmelo Neto, estarão presentes, além de outros nomes da sigla. Ingressos são limitados e podem ser adquiridos na plataforma Sympla.

