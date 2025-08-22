Quaest: Tarifaço desgastou Bolsonaros, mas poupou governadores de direita

Foto: EVARISTO SA / AFP Bolsonaro saiu da prisão domiciliar para realizar exames no fim de semana passado

Nova rodada da pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta sexta-feira, 22, mostra que, ao contrário da de Jair Bolsonaro (PL), governadores de direita têm sido “poupados” pelo eleitorado na avaliação de reações sobre o tarifaço promovido pelo presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump contra o Brasil.

Em um dos itens do questionário, a pesquisa da Quaest pergunta sobre a avaliação de eleitores sobre as tarifas. Em São Paulo, apenas 26% dos entrevistados avaliaram como positiva a posição de Jair Bolsonaro (PL) sobre o tema. Já o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), por outro lado, atinge índice muito maior, em 42%.

O mesmo ocorre em outros estados com governadores bolsonaristas, como o Paraná, onde 52% dos entrevistados avaliam positivamente reação de Ratinho Jr. (PSD) ao tarifaço. Já para Bolsonaro, o mesmo índice cai para 26%, com 58% de avaliação. Em Goiás, Ronaldo Caiado (União) tem 59% de aprovação sobre o tema, contra 33% do ex-presidente.

O desempenho melhor de governadores de direita ajuda a explicar ataques recentes de Carlos Bolsonaro (PL) contra os aliados. Em texto publicado no último domingo, 17, o filho do ex-presidente acusou governadores de "se calarem" na defesa de Bolsonaro e chegou a comparar os líderes a “ratos”.

