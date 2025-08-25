Oposição critica indicação de ex-prefeita para Arce: "Trem da alegria dos derrotados"

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 31.10.24 Capitão Wagner em entrevista na Radio O POVO CBN (FCO FONTENELE/O POVO)

A oposição ao governo Elmano de Freitas (PT) reagiu negativamente nesta segunda-feira, 25, à indicação feita pela gestão da ex-prefeita de Massapê, Aline Albuquerque (Republicanos) ao cargo de conselheira da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce).

Indicada por Elmano na última quarta-feira, 20, a ex-prefeita precisará passar por sabatina na Alece. “Está virando moda! O Palácio está criando o trem da alegria dos derrotados, com salários de até R$ 21 mil”, contesta o deputado Felipe Mota (União).

“Todo mundo que foi expulso nas urnas, agora consegue uma boquinha nas folhas gordas palacianas”, diz. Candidata à reeleição, Aline foi derrotada em 2024 por Ozires Pontes (PSDB), que teve apoio do irmão da ex-prefeita, o deputado AJ Albuquerque (PP). Ela é filha do deputado licenciado e secretário das Cidades do Ceará, Zezinho Albuquerque (PP).

Apesar da relação com Zezinho, uma das principais lideranças do Progressistas no Ceará, outros opositores rejeitam relação da indicação com questões do partido no Estado. “O Elmano está dando emprego para todos os prefeitos derrotados. Não tem nenhuma relação, a questão é voto”, afirma Capitão Wagner (União).



Líder do governo na Casa, o deputado Guilherme Sampaio (PT) também destaca currículo da indicada para ocupar a posição. "A Aline é economista, foi servidora do Tribunal de contas do estado e prefeita de uma cidade importante, o que lhe confere uma experiência única e muito valiosa para exercer o cargo de conselheira. Por essa razão, tenho expectativa de que seu nome seja confirmado pela Alece", diz o petista.

“Faço questão de registrar essa observação, porque muitas vezes o senso comum desconsidera a qualificação de mulheres designadas para o exercício de funções públicas, reforçando uma visão misógina da sociedade e do estado, que restringe avaliações a aspectos políticos ou ligados a relações familiares”, diz Sampaio, que destaca relação “sólida e de longo prazo” entre o governo Elmano e Zezinho.

