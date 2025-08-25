Prefeito de Sobral grava vídeo agradecendo Cid e Elmano por reforço à Santa Casa

Foto: LUIZ QUEIROZ/ESPECIAL PARA O POVO Oscar Rodrigues (União) e Dra Imaculada vencem a eleição em Sobral - 06.10.24

O prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues (União), gravou nesta segunda-feira, 25, vídeo confirmando o início da chegada de recursos recentemente anunciados pelo Governo Federal para a Santa Casa de Sobral, que vinha passando por dificuldades financeiras.

Ao lado da secretária Dra. Michele (Saúde), o prefeito também faz uma série de agradecimentos públicos a políticos que atuaram na articulação dos recursos. Entre eles, ele destaca inclusive o senador Cid Gomes (PSB), adversário de Rodrigues em Sobral.

“O senador Cid também, ele contribuiu somando forças lá em Brasília. O governador Elmano também, eu mesmo tive reunião com ele, o Moses (deputado federal, filho de Oscar) teve também várias reuniões com ele, tratando do mesmo assunto. Ele foi baluarte também para levantar a Santa Casa de Sobral”, diz Oscar.

A articulação conjunta entre Cid e Oscar para a verba foi objeto de comemoração entre lideranças na base aliada, que viram a “trégua” como forma de aproximar Moses e Oscar da base aliada do Estado para 2026. No ano passado, o senador apoiou candidatura de Izolda Cela (PSB), adversária do prefeito, na eleição do município.

