Vereadores de Crateús aprovam repúdio contra "falas misóginas" de Ciro contra Janaína

Foto: André Lima/CMFor e Edilson Rodrigues/Agência Senado O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e a prefeita de Crateús Janaína Farias (PT)

A Câmara Municipal de Crateús aprovou por unanimidade nesta segunda-feira, 25, “moção de repúdio veemente” contra ataques recentes do ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) contra a prefeita do município, Janaína Farias (PT).

No texto, vereadores classificam falas de Ciro sobre a prefeita como "misóginas, preconceituosas e desrespeitosas". A matéria recebeu votos favoráveis inclusive de parlamentares que integram a oposição à prefeita do PT.

"As referidas manifestações configuram grave afronta não apenas à honra pessoal da gestora, mas também ao princípio da igualdade de gênero, à dignidade da pessoa humana e ao devido respeito às mulheres que exercem funções públicas e políticas em nosso País", diz o texto.

“Enfatizamos, neste ensejo, que por certo a sociedade crateuense está por demais ressentida e decepcionada, com a postura intolerante de um político fracassado e ultrapassado, autor de violação aos direitos humanos, sobretudo, da classe feminina”, afirma ainda a moção de repúdio.

Novo episódio envolvendo fala do ministro sobre a petista ocorreu em 15 de agosto, durante participação do pedetista na festa de aniversário de 50 anos do ex-prefeito Roberto Cláudio. Presença ilustre no evento, Ciro não descartou disputar o Governo do Ceará em 2026 e reiterou críticas contra a cúpula de governos do PT no Ceará.

“A pessoa que recrutava moças pobres de boa aparência para fazer o serviço sexual sujo do seu Camilo Santana, virou senadora do Ceará, agora é prefeita no município do Ceará”, discursou Ciro em evento.

Confira a íntegra do texto aprovado pela Câmara Municipal de Crateús:

A Câmara Municipal de Crateús, Estado do Ceará, por meio de seus representantes, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem a público manifestar o mais veemente REPÚDIO às declarações de cunho misógino, preconceituosos e desrespeitoso, proferidas contra a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Crateús, Senhora Janaína Farias.

As referidas manifestações configuram grave afronta não apenas à honra pessoal da gestora, mas também ao princípio da igualdade de gênero, à dignidade da pessoa humana e ao respeito devido às mulheres que exercem funções públicas e políticas em nosso País.

Ressaltamos que a Prefeita Janaína Farias tem conduzido sua gestão com dedicação, zelo e compromisso com o desenvolvimento de Crateús, demonstrando firmeza e competência no exercício de seu mandato em benefício da população.

Ressalte-se por relevante, que o Legislativo Crateuense não admite qualquer forma de discriminação, preconceito ou violência política de gênero, reafirmando seu compromisso institucional com a democracia, com o respeito mútuo e com a valorização da mulher na vida pública.

Diante disso, esta Casa Legislativa se une em solidariedade à Prefeita Janaína Farias e repudia de maneira categórica e intransigente quaisquer manifestações ofensivas, reafirmando sua posição de defesa austera da ética, do respeito e da convivência democrática.

Enfatizamos neste ensejo, que por certo a sociedade crateuense está por demais ressentida e decepcionada, com a postura intolerante de um político fracassado e ultrapassado, autor de violação aos direitos humanos, sobretudo, da classe feminina.