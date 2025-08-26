Uma semana depois, comunidade alvo de despejo de agrotóxicos segue contaminada

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
Alvo de um despejo de agrotóxicos na semana passada, comunidade em um distrito de Quixeré, no Vale do Jaguaribe, segue contaminada até a tarde desta terça-feira, 26. Por conta do risco de intoxicação e do forte odor de veneno, família que habitava uma residência atingida precisou deixar o local. O caso é investigado pela Polícia Civil do Ceará.
O episódio aconteceu na terça-feira da semana passada, 19, com focos de agrotóxico sendo despejados sobre o telhado, o piso da área de serviço e até objetos pessoais de uma família, como brinquedos, roupas e recipientes para armazenamento de água. Sete dias após o incidente, ainda não foi realizada ação de retirada do material.
Procurado pela coluna, o prefeito de Quixeré, Toinho do Banco (PT), afirma que a gestão municipal chegou a ser procurada pelos moradores da região, mas não possui equipamento adequado para fazer a limpeza do local. “Como é um material delicado, ficamos com receio de jogar água e acabar gerando uma contaminação”, afirma.
O gestor afirma, no entanto, que a Prefeitura de Quixeré acionou o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) sobre o caso. A coluna procurou o órgão sobre a limpeza da área, mas ainda não recebeu retorno até o presente momento.
Na semana passada, a Polícia Civil abriu investigação sobre o caso, inclusive para apurar se o despejo do material ocorreu de forma intencional. A Polícia Forense do Ceará também esteve na região e coletou parte do material para análise. Até esta terça-feira, no entanto, laudo do caso ainda não havia sido concluído.
Em entrevista à Vertical, o padre Júnior, da Cáritas Diocesana de Limoeiro do Norte, relatou que clima na região atingida é de “medo geral” desde o incidente. Caso é acompanhado pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alece, Renato Roseno (Psol).
