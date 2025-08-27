Alece aprova indicação de ex-prefeita Aline Albuquerque para a Arce

Foto: SARA MAIA/O POVO Aline é filha do deputado e secretário das Cidades Zezinho Albuquerque (Progressistas)

A Assembleia Legislativa do Ceará aprovou nesta quarta-feira, 27, indicação da ex-prefeita de Massapê, Aline Albuquerque (Republicanos), para o cargo de conselheira da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce). Levantada pelo governador Elmano de Freitas (PT), a indicação foi aprovada por 32 votos a favor e cinco contrários.

Filha do deputado licenciado e secretário das Cidades do Ceará, Zezinho Albuquerque (Progressistas), Aline chegou a disputar a reeleição em 2024, mas foi derrotada por Ozires Pontes (PSDB). Ela possui formação em Ciências Econômicas e, antes de ser prefeita, possuía cargo na presidência do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).

