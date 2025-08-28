Janaína processa Ciro mais uma vez e pede condenação por crimes contra a honra

Foto: André Lima/CMFor e Edilson Rodrigues/Agência Senado O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e a prefeita de Crateús Janaína Farias (PT)

A prefeita de Crateús, Janaína Farias (PT), protocolou nesta quinta-feira, 28, novo processo judicial contra o ex-ministro Ciro Gomes (PDT). Desta vez, a prefeita apresentou queixa-crime contra o ex-presidenciável e cobra a condenação dele pelos crimes de calúnia e difamação, além da fixação de nova indenização no caso.

Na ação, Janaína contesta críticas feitas contra ela por Ciro, que teriam “ofendido frontalmente a reputação” da prefeita e “transmitido à coletividade a falsa imagem de que esta teria ascendido politicamente a partir de práticas desonrosas e moralmente reprováveis”. Queixa-crime contra o ex-ministro foi apresentada nesta quinta-feira, 28, na comarca de Capistrano.

Novo episódio envolvendo fala do ministro sobre a petista ocorreu em 15 de agosto, durante participação do pedetista na festa de aniversário de 50 anos do ex-prefeito Roberto Cláudio. Em discurso no evento, Ciro não descartou disputar o Governo do Ceará em 2026 e reiterou críticas contra a cúpula de governos do PT no Ceará.

Neste sentido, o pedetista questionou, ainda que sem mencionar diretamente Janaína, a escolha da petista tanto para sair suplente de senadora na chapa de Camilo Santana (PT) como para prefeita. Em maio deste ano, afirmações no mesmo sentido renderam condenação de Ciro por uma indenização em R$ 52 mil para a gestora.

“As expressões utilizadas pelo querelado (Ciro), ao se referirem de forma pejorativa à atuação da querelante (Janaína), inicialmente, como senadora, e, atualmente, como chefe do Executivo Municipal, tiveram como alvo direto não apenas sua pessoa, mas sua dignidade funcional, de forma a inferir que a querelante não seria moralmente idônea nem possuiria decoro para o exercício de funções públicas”, diz a ação,

