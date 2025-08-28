Logo O POVO+
UFC quer ocupar terreno do antigo Edifício São Pedro até novembro
Segundo o reitor Custódio Almeida, ideia é inaugurar praça para eventos e apresentações culturais até a elaboração do projeto definitivo para o espaço
A multa deverá ser paga por quem, sem autorização, aterrar, construir, cercar, desmatar ou instalar obras, equipamentos ou benfeitorias em bens de uso comum (Foto: FCO FONTENELE)
A Universidade Federal do Ceará (UFC) espera iniciar a ocupação do terreno do antigo Edifício São Pedro, demolido em maio do ano passado, até o fim de novembro deste ano. Segundo o reitor da instituição, Custódio Almeida, espaço na Avenida Beira Mar será inicialmente usado como uma “praça de eventos”, com feiras, shows e outras atividades acadêmicas.

“Enquanto o projeto definitivo (para aquele terreno) fica pronto, a gente tem a ideia de inaugurar até o final de novembro uma praça. Fazer feiras, concertos, shows, eventos acadêmicos”, afirma o reitor. A ideia, portanto, é já iniciar a ocupação do espaço antes da conclusão do projeto definitivo da UFC para a área.

O Edifício São Pedro foi demolido em março de 2022, após a gestão do então prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), afirmar que o prédio estava em “situação limite” e com “grande risco de desmoronamento”. Após a ação, no entanto, a Secretaria de Patrimônio da União (SPU) interdita o terreno, destacando que ele se encontrava em área da União.

A reivindicação pegou de surpresa patrimônios do antigo edifício, que questionavam a questão na Justiça. Depois da intervenção, a SPU autorizou cessão de uso do terreno para a UFC, que planeja construir um equipamento de cultura naquele espaço.

