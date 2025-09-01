OAB-CE cria comissão para debater data centers e cidades inteligentes

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 31-01-2024: Ministro Teodoro Silva, do STJ, participa de palestra na OAB-CE com a presença da Diretora da OAB Christiane do Vale Leitão e do secretário Roberto de Sá. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil Ceará (OAB-CE) aprovou nesta segunda-feira, 1º, a criação da Comissão de Data Center e Cidades Inteligentes do órgão. A iniciativa foi acolhida de maneira unânime pelo conselho.

A nova comissão foi requerida pelo advogado Machidovel Trigueiro Filho, secretário de Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico de Caucaia. A novidade surge em contexto de grandes investimentos tecnológicos no Estado, com data centers internacionais, cabos submarinos, redes de fibra ótica e projetos de cidades inteligentes.

“A iniciativa, pioneira no Brasil, coloca a OAB Ceará na vanguarda dos debates jurídicos sobre inovação, tecnologia e urbanismo digital, abrindo novos espaços de atuação para a advocacia”, destaca nota da OAB-CE.

