OAB-CE cria comissão para debater data centers e cidades inteligentes

O Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil Ceará (OAB-CE) aprovou nesta segunda-feira, 1º, a criação da Comissão de Data Center e Cidades Inteligentes do órgão. A iniciativa foi acolhida de maneira unânime pelo conselho.
A nova comissão foi requerida pelo advogado Machidovel Trigueiro Filho, secretário de Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico de Caucaia. A novidade surge em contexto de grandes investimentos tecnológicos no Estado, com data centers internacionais, cabos submarinos, redes de fibra ótica e projetos de cidades inteligentes.
“A iniciativa, pioneira no Brasil, coloca a OAB Ceará na vanguarda dos debates jurídicos sobre inovação, tecnologia e urbanismo digital, abrindo novos espaços de atuação para a advocacia”, destaca nota da OAB-CE.
