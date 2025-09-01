Tudo ou nada: PL prioriza anistia às vésperas de julgamento

Foto: Evaristo Sá / AFP ￼BOLSONARO é réu no STF, acusado de tentativa de golpe

O Supremo Tribunal Federal (STF) inicia nesta terça-feira, 2, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de mais sete réus no chamado "núcleo crucial" da trama golpista de 2022. Na reta final do processo, bolsonaristas apostam em articulação de última hora pela aprovação da PL da Anistia, que poderia abrir brecha para a absolvição do ex-presidente. Segundo deputados do PL, a ideia é levar o projeto na próxima reunião de líderes da Câmara, marcada para a terça-feira. A estratégia ocorre após semana de articulação frustrada pela PEC das Prerrogativas, que restringiria possibilidade de prisão de parlamentares. Será julgada denúncia da Procuradoria Geral da República contra o ex-presidente com pena que pode chegar a até 43 anos de prisão.

Tudo ou nada

No início de agosto, bolsonaristas chegaram a ocupar Mesas Diretoras da Câmara e do Senado pela Anistia. Agora, PL tenta ampliar a pressão sobre lideranças do Legislativo com manifestações marcadas para 7 de setembro.

Sem anistia

Líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT) rejeita tese de aprovação da anistia e destaca que semana será dedicada a pautas de "interesse do País", como isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil.

"Piada"

"Isso é piada de mau gosto, sem chance de votar anistia", diz o petista. "Nós temos muitos projetos de interesse do Brasil. O governo não pode entrar nessa maluquice do PL, que só tem uma única pauta, tentar livrar o Bolsonaro".

Seleção

O julgamento ocorre na 1ª Turma do STF, com ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Luiz Fux. Entre estes, apenas Fux tem seguido linha menos dura contra acusados do 8 de janeiro.

Despedida

O jornalismo cearense se despede, com muita tristeza, da colega Júlia Ionele, 31, falecida neste domingo após dura luta contra a leucemia. Missa a partir das 8h30min de hoje no Parque da Paz, com sepultamento às 10h.

Saudades

Com passagens no Sistema Verdes Mares e na Assembleia Legislativa, Júlia também integrou a equipe de Augusta Brito (PT) no Senado Federal. "Júlia sempre foi e sempre será sol em nossas vidas", se manifestou a senadora.

Senador Cid Gomes (PSB-CE) e Deputado Federal Júnior Mano (PSB-CE). Crédito: Reprodução Instagram @juniormanodep

Cid e Mano alinhadíssimos

Senador Cid Gomes (PSB) e deputado Júnior Mano (PSB) participaram juntos no fim de semana da festa do Chitão de Marco, na Região Norte do Ceará. Evento teve direito a comitê de prefeitos em declaração de apoio à candidatura de Mano ao Senado.

UFC convida

A UFC realiza nesta terça-feira, 2, e quarta-feira, 3, seu II Encontro de Empreendedorismo Socioambiental e Negócios de Impacto, no Campus do Pici. Evento reúne gestores, empreendedores e investidores de olho em negócios.

Empreender

Neste ano, o evento terá palestra de abertura de Carlos Alberto de Matos, coordenador de Ambientes Inovadores e Startups do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Inscrição e mais informações no site da UFC.

Horizontais_

O ex-deputado Adahil Barreto e parentes do ex-deputado José Pontes Neto, cassado pela Ditadura, se somam aos críticos de defesa do golpe militar de 1964 feita na semana passada pelo deputado Fernando Hugo (PSD) no plenário da Alece. /// Nenhum dos demais deputados ainda se manifestou sobre o assunto.



