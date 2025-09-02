Entrega de cargos do União Progressista pode se reproduzir no Ceará, diz Wagner

Foto: FCO FONTENELE Ex-deputado federal Capitão Wagner afirmou que nome escolhido para presidir federação União PP no Ceará faz parte do União Brasil

Cotado para presidir a federação União Progressista – formada entre o União Brasil e o Progressistas –, o ex-deputado Capitão Wagner (União) disse existir “probabilidade grande” de que decisão nacional pelo desembarque do governo Lula (PT) seja replicada também ao cenário do governo Elmano de Freitas (PT) no Ceará.

Ele destaca, no entanto, que a questão só será definida após a formalização da Federação no Estado. “A partir do momento que foram designados os presidentes estaduais, há probabilidade grande de se replicar nos estados”, disse Wagner à Vertical.

Atualmente, tendência é de que o comando da Federação fique com a oposição, com indicação de Wagner para o comando do grupo. Lideranças do governo, no entanto, ainda apostam em “puxar” os partidos para a base de reeleição de Elmano.

A preço de hoje, no entanto, siglas do grupo estão “divididas” no Ceará, com setores do União Brasil na base aliada e outros na oposição. Já o PP, por sua vez, é amplamente governista no Estado, com o deputado licenciado Zezinho Albuquerque (PP), pai do deputado AJ Albuquerque (PP), exercendo hoje o cargo de Secretário das Cidades.

Curiosamente, a determinação nacional do União Progressista pela entrega de cargos no governo Lula ocorre no mesmo dia em que o governador Elmano de Freitas sancionou indicação da ex-prefeita Aline Albuquerque (Republicanos), filha de Zezinho, como conselheira da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce).

