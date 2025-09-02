Feira do Empreendedor: Fortaleza recebe maior vitrine de negócios do Nordeste

Foto: Divulgação/Sebrae-CE Feira do Empreendedor do Sebrae-CE corre entre 8 e 10 de outubro no Centro de Eventos do Ceará

O Centro de Eventos do Ceará irá receber, entre 8 e 10 de outubro, a Feira do Empreendedor 2025, evento promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará (Sebrae-CE) que busca movimentar oportunidades de negócios e empreendedorismo no Nordeste.

Segundo o Sebrae-CE, edição deste ano terá estrutura inédita e espera receber pelo menos 30 mil visitantes ao longo dos três dias de programação, que inclui palestras magnas, arenas de conhecimento, mentorias, rodadas de negócios, consultorias especializadas e ambientes interativos. O evento é gratuito, mediante inscrição no site do órgão.

O evento será organizado em eixos temáticos, com experiências voltadas para diversos tipos de empreendedor, desde quem busca abrir seu primeiro negócio até quem já gere uma empresa consolidada. Participantes também terão acesso a orientações práticas e soluções em áreas como gestão empresarial, transformação digital, sustentabilidade, marketing, finanças, exportação e comportamento empreendedor.

Empreendedorismo feminino e sustentabilidade

Outro destaque é a inclusão de ambientes dedicados a temáticas emergentes, como empreendedorismo feminino, jovem, economia criativa, agronegócios e marketing digital. Grande pauta dos tempos atuais, a responsabilidade socioambiental também estará presente no evento, com programação voltada para práticas de gestão sustentável.

O Sebrae-CE também destaca a vocação empreendedora do Ceará, com pequenos negócios sendo hoje responsáveis por quase 80% do saldo de empregos formais em 2024. “Ao reunir micro e pequenos empresários, empreendedores individuais, investidores e futuros donos de negócios, a Feira se consolida como engrenagem primordial para o crescimento sustentável do estado”, destaca o órgão, que promete estimular o surgimento de novos negócios e apoiar a diversificação e expansão de empresas já existentes.

