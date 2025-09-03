Cid seria grande "puxador de votos" como deputado ou senador, diz irmã

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 16-07-2025: Senador Cid Gomes condece coletiva de imprensa sobre caso de deputado Júnior Mano. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

Irmã de Cid Gomes, a secretária das Mulheres e deputada licenciada Lia Gomes (PSB) avaliou que o senador seria hoje um grande “puxador de votos” para a chapa governista de 2026, tanto se saísse candidato a deputado federal ou a senador. Ela destaca, no entanto, que o irmão tem reiterado que não tem interesse em entrar na disputa.

“Conversei com o Cid tem uns três dias, e ele continua dizendo que não será candidato (...) eu acho que ele seria um grande puxador de votos para a chapa como um todo, seja como federal, seja como senador mesmo. Acho que ele é o candidato mais competitivo que a gente tem aqui do nosso lado para se eleger como senador”, afirma.

Cid, no entanto, tem afirmado que não planeja disputar reeleição, tendo já declarado apoio a Júnior Mano (PSB) para sua vaga no Senado. A fala de Lia ocorre em meio a articulações do PSB e da base de Elmano de Freitas (PT) que ainda tentam incluir Cid “dentro da urna” como opção de voto para 2026, nem que para a disputa da Câmara dos Deputados.

O senador, no entanto, não teria demonstrado interesse na disputa. “O Cid tem uma coisa de desapego ao poder”, continua, acrescentando ainda que o irmão tem uma maneira “solitária” de tomar suas decisões políticas. “Ele escuta, não fala muito o que ele achou daquilo que você falou, e depois ele toma as decisões dele meio que de maneira solitária”. (Carlos Mazza, com informações de Camila Maia - Especial para O POVO)

