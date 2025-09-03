Logo O POVO+
Federação União e PP foi "categórica" contra alianças com PT, diz deputado
Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades.

Segundo Sargento Reginauro (União), decisão nacional da federação por desembarque do governo Lula "coloca uma pedra" sobre chance de aliança com Elmano em 2026
￼CIRO Gomes almoçou com membros do União Brasil (Foto: Divulgação/Ascom Danilo Forte)
Foto: Divulgação/Ascom Danilo Forte ￼CIRO Gomes almoçou com membros do União Brasil

Decisão nacional da Federação União Progressista – recentemente confirmada entre os partidos União Brasil e Progressistas em Brasília – teria liquidado possibilidades de uma aliança entre as siglas e o governo Elmano de Freitas (PT) para 2026 no Ceará.

A tese é do deputado Sargento Reginauro (União), que reforçou tese de indicação do ex-deputado Capitão Wagner (União) para presidir o grupo no Estado. Segundo o parlamentar, decisão nacional deve ser replicada localmente e políticos da sigla que estão hoje alinhados com o governo “estão livres para tomar suas decisões”.

“A cobrança (pela entrega de cargos no governo Lula) foi direta e agora é claro que se dará como um todo. Se respeitará o tempo de cada partido, não vamos sair enxotando as pessoas por conta da decisão, mas o presidente foi muito categórico e disse inclusive que haverá sanções para quem descumprir a determinação”, disse Reginauro.

Na tarde desta terça-feira, 2, os presidentes do União Brasil, Antonio Rueda, e do Progressistas, senador Ciro Nogueira (PI), anunciaram determinação para que todos os filiados das duas dsiglas deixem cargos no governo Lula (PT). O comunicado ocorreu após conversa entre as lideranças e os ministros do Turismo, Celso Sabino (União-PA), e do Esporte, André Fufuca (PP-MA).

Com a mudança, tendência no Ceará é de que o comando da Federação fique com a oposição, com indicação de Wagner para o comando do grupo. Lideranças do governo, no entanto, ainda apostam em “puxar” os partidos para a base de reeleição de Elmano.

A preço de hoje, no entanto, siglas do grupo estão “divididas” no Ceará, com setores do União Brasil na base aliada e outros na oposição. Já o PP, por sua vez, é amplamente governista no Estado, com o deputado licenciado Zezinho Albuquerque (PP), pai do deputado AJ Albuquerque (PP), exercendo hoje o cargo de Secretário das Cidades.

Curiosamente, a determinação nacional do União Progressista pela entrega de cargos no governo Lula ocorre no mesmo dia em que o governador Elmano de Freitas sancionou indicação da ex-prefeita Aline Albuquerque (Republicanos), filha de Zezinho, como conselheira da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce). (com informações de Camila Maia - Especial para O POVO)

