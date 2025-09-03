Lia Gomes: Pré-candidatura de Ciro mudou o cenário para 2026 no Ceará

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Lia Gomes, secretária estadual das Mulheres

Secretária das Mulheres do Ceará, a deputada licenciada Lia Gomes (PSB) admitiu nesta quarta-feira, 3, que a entrada de Ciro Gomes (PDT) na corrida eleitoral de 2026 “mudou” o cenário da disputa para o Governo do Ceará em 2026.

“Pelo o que estou escutando, acho que as coisas estão crescendo muito, aí vai ser um problema. Não sei como é que a gente vai resolver isso aí”, diz a secretária, que destaca, no entanto, que grupo do senador Cid Gomes (PSB) deve permanecer alinhado com o governo Elmano de Freitas (PT) no Ceará.

“Mas a política é muito… assim, há quatro meses atrás ninguém ouvia falar do Ciro, né? A gente tinha na conta que a reeleição do Elmano era uma coisa certa. Não estou dizendo que não seja, mas não tinha esse fato, não tinha ninguém que aparecesse um adversário assim que fosse mais combativo, mais competitivo. E isso mudou”, avalia.

Em comparação, ela destaca também recente melhora na avaliação do presidente Lula (PT). “Outro dia o Lula também era dado como uma figura… falavam que ninguém tomava essa eleição da direita, e veio essa loucura do Trump e de repente o Lula voltou a se recuperar. Falta mais de um ano e vamos acompanhar, e sofrer na hora certa”, brinca.

Apesar de reforçar a relação entre Cid e Elmano, Lia preferiu não comentar a possibilidade de Ciro de fato entrar na disputa. “Estou preferindo não pensar nisso agora, não sofrer por antecipação”, diz. (Carlos Mazza, com informações de Camila Maia - Especial para O POVO)

