Deputados do PP rejeitam tese de oposição no Ceará e apostam em liberação

Foto: Divulgação/Instagram AJ Albuquerque AJ Albuquerque tem publicado mostras de apoio a governistas nas redes sociais

O deputado estadual João Jaime (Progressistas) negou nesta quinta-feira, 4, que a determinação nacional da Federação União Progressista – formada entre o União Brasil e o Progressistas – por saída do governo Lula (PT) tenha repercussões no Ceará.

Em entrevista à Vertical, Jaime destacou posição por apoio ao governo Elmano de Freitas (PT) mantida hoje pelo deputado AJ Albuquerque, presidente do Progressistas no Ceará. “A minha posição é a posição do AJ, que aqui no Ceará é apoio ao governo. Isso está sendo capitaneado pelo AJ, que é deputado e tem toda a capacidade para conduzir o processo”, diz.

Na tarde desta quarta-feira, 3, AJ Albuquerque chegou inclusive a se reunir com o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), em Brasília e reafirmou tese de apoio ao grupo do petista. "Seguimos trabalhando ao lado de quem faz faz a diferença na vida da nossa gente", diz. Depois, o deputado ainda se reuniu com o ministro dos Esportes, André Fufuca (PP-MA), em mostra de apoio.

João Jaime também discorda de deputados do União Brasil, que têm afirmado que a situação deve impor posição de oposição aos partidos da Federação pelo País. “É impossível que você tenha uma decisão nacional que vá atingir todos os estados. Acho muito mais que, nos estados, vamos ser liberados”, afirma o deputado.

“O meu pensamento é esse: Quem quiser ser oposição fica, quem quiser ficar na situação, fica também. São conveniências estaduais, é impossível de romper essa barreira e fazer com que a uma decisão unificada, no Brasil todo, vá contemplar todo o partido”, afirma o deputado, que diz apoiar indicação do deputado Moses Rodrigues (União) a senador na chapa da base aliada em 2026.

Federação dividida entre base e oposição

Recentemente oficializada, a Federação entre as duas siglas tende hoje a ser comandada no Ceará pela oposição, com indicação do ex-deputado Capitão Wagner (União) para o comando do grupo. Lideranças do governo, no entanto, ainda apostam em “puxar” os partidos para a base de reeleição de Elmano.

A preço de hoje, no entanto, siglas do grupo estão “divididas” no Ceará, com setores do União Brasil na base aliada e outros na oposição. Já o PP, por sua vez, é amplamente governista no Estado, com o deputado licenciado Zezinho Albuquerque (PP), pai do deputado AJ Albuquerque (PP), exercendo hoje o cargo de Secretário das Cidades.

Curiosamente, a determinação nacional do União Progressista pela entrega de cargos no governo Lula ocorre no mesmo dia em que o governador Elmano de Freitas sancionou indicação da ex-prefeita Aline Albuquerque (Republicanos), filha de Zezinho, como conselheira da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce). (Carlos Mazza, colaborou Camila Maia - Especial para O POVO)

