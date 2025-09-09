Bancada do PSB se reúne com Cid, Eudoro e Júnior Mano para "alinhar" 2026

Foto: Reprodução/Instagram Romeu Aldigueri Reunião entre deputados e lideranças da sigla ocorreu nesta segunda-feira

Dez deputados estaduais do PSB Ceará – entre efetivos e suplentes – se reuniram nesta segunda-feira, 8, com o senador Cid Gomes (PSB) e o presidente local da sigla, Eudoro Santana, para debater rumos do partido na eleição de 2026 para a Alece.

Além deles, participou também do encontro o deputado Júnior Mano (PSB), indicado de Cid para disputar pelo Senado Federal em 2026. O encontro ocorre no momento em que crescem nos bastidores rumores sobre um possível “esvaziamento” do PSB, com migração de deputados da sigla para outras legendas da base aliada.

Um dos destinos apontados seria o próprio PDT, sigla onde cidistas estavam antes da migração ao PSB e que recentemente voltou à base aliada do governo Elmano de Freitas (PT). Cid Gomes, no entanto, tem atuado nos bastidores para evitar “fugas” do partido.

Em entrevista à Vertical, o presidente da Alece, Romeu Aldigueri (PSB), disse que a reunião teria ocorrido como momento de “alinhamento” da bancada, com análise das pré-candidaturas do partido para deputado estadual em 2026.

“Nós tratamos da programação dos nomes que serão candidatos pelo PSB nessa aliança. Das candidaturas para deputado, das candidaturas femininas”, afirma. (colaborou Camila Maia – Especial para O POVO)

