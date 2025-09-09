"Mickey e Pateta": Moraes e Dino ridicularizam ameaças de Eduardo Bolsonaro

Foto: Gustavo Moreno/STF Ministro Flávio Dino durante julgamentos da ação penal 2668 no STF

Retomado na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete réus na Corte teve momento inusitado nesta terça-feira, 9, com direito a críticas e até a piada indireta sobre articulações do deputado Eduardo Bolsonaro (PL) junto ao governo Donald Trump, nos Estados Unidos.

Em voto pela condenação do ex-presidente e aliados, o ministro Flávio Dino aproveitou a fala para reforçar independência do Judiciário brasileiro contra pressões externas. “Eu me espanto alguém imaginar que alguém chega ao Supremo e vai se intimidar com tuíte”, disse, em referência indireta a mensagens de autoridades americanas no X, antigo Twitter.

“Será que as pessoas acreditam que um tuíte de uma autoridade de um governo estrangeiro vai mudar um julgamento no Supremo? Será que alguém imagina que cartão de crédito, ou o Mickey, vão mudar um julgamento no Supremo?”, continua Dino, fazendo referência a aplicação da Lei Magnitsky, norma americana que cria restrições – inclusive entre instituições financeiras – para violadores de direitos humanos.

A fala de Dino citando o personagem Mickey foi inclusive comentada por Alexandre de Moraes, que acrescentou: “Ou o Pateta”, disse, provocando risos. “É, o Pateta aparece com mais frequência nesses eventos todos”, corroborou Dino.

