Romeu diz que Júnior Mano é "um dos pré-candidatos", mas cita oito nomes para a vaga

Foto: João Filho Tavares FORTALEZA-CE BRASil - Homenagem Destaque Ambiental da Fetrans ao presidente da Alece, Romeu Aldigueri ((João Filho Tavares O Povo)

O presidente da Assembleia Legislativa, Romeu Aldigueri (PSB), comentou nesta terça-feira, 9, reunião realizada nesta semana entre lideranças do PSB, como o senador Cid Gomes e o ex-deputado Eudoro Santana, e deputados estaduais da sigla em Fortaleza.

Questionado sobre apoio que Cid tem feito à indicação do deputado Júnior Mano (PSB) como candidato ao Senado em 2026, Aldigueri avaliou positivamente o nome do correligionário, mas o incluiu entre “inúmeros” outros nomes da base para a vaga.

“O deputado Júnior Mano é um dos pré-candidatos. Mas nós temos que ir aí além do partido, falar do nosso arco de alianças. Nós temos aí inúmeros grandes pré-candidatos a senador e grandes nomes”, diz o deputado, que cita inclusive o secretário do Desenvolvimento Econômico do Estado, Domingos Filho (PSD), entre os nomes.

Nesta segunda-feira, 8, o governador Elmano de Freitas (PT) confirmou que o PSD estaria articulando participação na chapa majoritária do governismo em 2026. O próprio Domingos, no entanto, afirma que só falará de eleição a partir do próximo ano.

Além do secretário do PSD, Aldigueri também citou pré-candidaturas do próprio senador Cid Gomes, do deputado José Guimarães (PT), do ex-senador Chiquinho Feitosa (Republicanos), do deputado Eunício Oliveira (MDB), do deputado Moses Rodrigues (União) e do secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, para a vaga.

“Essas tratativas vão ser feitas ao longo dos meses e nós não temos pressa (...) nós estamos tratando, e os nossos líderes e presidente partido irão tratar no momento certo a conjuntura da formação da nossa chapa”, diz o presidente da Alece. “E que bom que nós temos grandes nomes à disposição”, acrescenta.

Já sobre a reunião em si, Romeu disse que ela teria ocorrido como momento de “alinhamento” da bancada, com análise das pré-candidaturas do partido para deputado estadual em 2026. “Nós tratamos da programação dos nomes que serão candidatos pelo PSB nessa aliança”, afirma.

O encontro ocorre no momento em que circulam rumores sobre um possível esvaziamento do PSB no Estado, com migração de nomes para outros partidos do bloco de aliança. Cid Gomes, no entanto, movimenta os bastidores para evitar “fugas” da sigla. (colaborou Camila Maia - Especial para O POVO)

