Alece aprova doação de terreno para novo Hospital Universitário da UFCA
Alece aprova doação de terreno para novo Hospital Universitário da UFCA

Terreno fica localizado em Juazeiro do Norte, na avenida Maria Letícia Leite Pereira, bairro Cidade Universitária
A Assembleia Legislativa aprovou nesta quarta-feira, 10, mensagem do governador Elmano de Freitas (PT) que autoriza a doação de um imóvel do Governo do Ceará à Universidade Federal do Cariri (UFCA) para a construção do novo Hospital Universitário.

Imóvel fica localizado em Juazeiro do Norte, na avenida Maria Letícia Leite Pereira, bairro Cidade Universitária. O novo equipamento será instalado em terreno de 67 mil m² e tem custo de operação previsto em R$ 285 milhões, incluindo equipamentos médicos.

Texto do governador autorizando a doação foi enviado ao Legislativo ainda na tarde desta terça-feira, 9. Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), Arthur Chioro disse ao O POVO em setembro do ano passado que obras estavam previstas para o início de 2026.

