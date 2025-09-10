Alece aprova doação de terreno para novo Hospital Universitário da UFCA

Foto: Google Street View Notas de corte UFCA: veja como ficaram após divulgação dos resultadoss do Sisu 2025 hoje, domingo, 26

A Assembleia Legislativa aprovou nesta quarta-feira, 10, mensagem do governador Elmano de Freitas (PT) que autoriza a doação de um imóvel do Governo do Ceará à Universidade Federal do Cariri (UFCA) para a construção do novo Hospital Universitário.

Imóvel fica localizado em Juazeiro do Norte, na avenida Maria Letícia Leite Pereira, bairro Cidade Universitária. O novo equipamento será instalado em terreno de 67 mil m² e tem custo de operação previsto em R$ 285 milhões, incluindo equipamentos médicos.

Texto do governador autorizando a doação foi enviado ao Legislativo ainda na tarde desta terça-feira, 9. Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), Arthur Chioro disse ao O POVO em setembro do ano passado que obras estavam previstas para o início de 2026.

